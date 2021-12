AC Milan, Champions League em uma noite: tudo sobre Ibra para vencer o Liverpool. Inter pela primeira vez

Milan. Apenas o Highlander sueco permaneceu de pé na véspera da batalha mais importante. A trama é uma daquelas que Zlatan Ibrahimovic adora, e ele está sempre no centro dos acontecimentos como um guerreiro indomável. O n ° 11 dos rossoneri é o único atacante do AC Milan a desempenhar um papel recrutável para o jogo desta noite em San Siro contra o Liverpool, do qual dependem as esperanças dos rossoneri de se classificar para as oitavas de final da Champions League, nem mesmo o gol de Messias no Atlético de Madrid. segundo. Há semanas, está agora ligado à sequência paralela de mais um jogo do Grupo B, entre o Porto e a equipa comandada por Diego Simeone.

O Milan deve vencer, esperando que os portugueses não, ou os espanhóis, por uma margem melhor do que os rossoneri contra os vermelhos do Meazza Park. Mas, como sempre, quando essas contas estão em jogo, a melhor maneira de complicar sua vida é se distrair do objetivo de buscar a vitória prestando muita atenção às notícias do outro lado. Os ombros largos de Ibrahimovic são o pilar mais útil para focar no objetivo principal. O líder de Milanello terá de ser capitão, porque a rendição de Liao se somou às já confirmadas lesões de Rebic, Giroud e Pellegri. O português não conseguiu se livrar do duro golpe que desferiu no sábado contra o Salernitana, já que o golpe causou uma pequena lesão muscular. Caberá a Ibrahimovic servir de inspiração para cada manobra ofensiva, apontando o caminho para Messias, Diaz e Krunic. A apoteose seria o objetivo do duelo interestelar com Momo Salah, feito que tornaria Zlatan o artilheiro da história da Liga dos Campeões, recorde agora pertencente a Francesco Totti.

A ajuda poderia vir de Jurgen Klopp, decidido a dar um giro forte: “A equipe médica me daria um tapa se eu jogasse com a mesma equipe titular de novo”, brincou o técnico do Liverpool, dono absoluto do grupo iron, que pode não ter sido tão ironicamente que os Red Devils apenas conquistaram vitórias e 15 gols (uma média de três por jogo), três a mais que AC Milan, Porto e Atlético juntos. É um playoff para Stefano Pioli: “Queremos saber onde estamos com uma das equipes mais fortes do mundo.”

Inzaghi desafia Ancelotti

O Inter pode marcar gols menos importantes no Santiago Bernabeu com o Real Madrid comandado por Carlo Ancelotti. Em jogo não está a qualificação vital para o segundo turno, já em zona segura para as duas equipes, mas o capricho da primeira colocação do grupo. “Passamos a rodada, mas queremos fazer uma grande partida. Na primeira mão estivemos muito bem, mas não foi suficiente, teremos que fazer mais ”, explica Simone Inzaghi, recordando o sarcástico 0-1 em meados de setembro em San Siro. O sucesso no Templo de Madrid dará outra aparência de qualificação. Uma coisa a atingiu e o xerife deixou o Tiraspol e o Shakhtar Donetsk para trás. E há outro progresso que semeou o Real Madrid ao dominar o campeonato espanhol.