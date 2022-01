InterNazionali – Lautaro marca e Sanchez limpa. Vecino, alegria e exclusão

Uma noite agridoce para os torcedores da Inter que participam da América do Sul para as eliminatórias do Catar 2022. Uruguai, Vicino, que venceu o Paraguai por 1 a 0 fora de casa e está definitivamente de volta à classificação. Aguardando o final da 15ª rodada, Celeste agora é a quarta com 19 pontos. O sucesso ficou por conta dos homens de Alonso, que colidiram com spoilers no primeiro tempo com Luis Suarez e Godin. Ocasionalmente também para o jogador do Inter (em campo durante toda a partida), que falha duas etapas para conseguir o emprego de Godin. Para decidir é o pistoleiro diagonalmente no início da recuperação. De salientar o amarelo recebido por Ficino aos 43 minutos por falta sobre Almiron: foi cuidadoso Portanto, ele retornará ao Milan mais cedo.