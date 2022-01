Bento acelera e depois tira Xhaka do Arsenal- Corriere.it

A partir de Gianluca Biacentini

O mercado de transferências da Roma gira em torno da venda de Diawara: o meio-campista tem Fulham, Galatasaray e 4 clubes da Série A, e uma vez vendido, Bento poderia dar a Mourinho a velha bola Xhaka.





É tudo sobre Diawara. As chances de Thiago Pinto de entregar outro meio-campista a Mourinho dependem do futuro do ex-jogador do Napoli, que abriu nesta quinta-feira pela primeira vez à venda. Esta é a premissa de que Diawara sempre rejeitou o remetente ao rejeitar todos os destinos. Na reunião com o seu agente, a direcção dos “giallorossi” reiterou que no projecto técnico que Mourinho está a construir não há lugar para ele: tão pouca presença nesta temporada é prova disso. Várias equipes como Diawara estão na Itália, mas seu salário extra de US$ 2,2 milhões assustou todos os pretendentes, incluindo Torino, Cagliari, Veneza e Sampdoria. É mais fácil encontrar alojamento no estrangeiro: já não em Valência, mas no Fulham, que podia pagar a sua assinatura, assim como no Galatasaray, que procurou já no verão e compensou.