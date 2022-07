Exame de francês da Sonego

Ele não podia deixar a oportunidade passar e não o fez. Jogando uma partida praticamente perfeita, Lorenzo Sonego quebrou o passe na terceira rodada do Wimbledono terceiro quatro slams de 2022, que é jogado nos gramados do All England Club, em Londres. O Major Britânico não concede pontos válidos para os rankings ATP e WTA deste ano (como “em retaliação” pela decisão da Federação Britânica de não aceitar jogadores de tênis russos e bielorrussos para torneios na Grã-Bretanha), mas oferece um prêmio recorde: £ 40.350.000 .

27 anos de Turim, 54º na classificação e 27º no ranking, depois de finalmente derrotar o americano Dennis Kudla em cinco setsE a n. 75 ATP, embora o pulso esquerdo ainda esteja uma bagunça, Filtro 76 (4) 64 64, Exatamente duas horas e meia após a partida, O francês Hugo Gaston é canhoto, 66 na classificação, em sua primeira tentativa na chave principal de Wimbledon.

Piemonte venceu três conjuntos de batalhas em ambos os grupos anteriores com o jogador de 21 anos de Toulouse, que jogou na primeira rodada de Montpellier (o salão interno rápido) em 2021 e na primeira rodada de Sydney (o difícil) em janeiro passado . O primeiro set é bastante difícil, com passos para a esquerda e uma recuperação incrível que manteve o francês na corrida, que descartou dois break points no segundo tempo e outros três no sexto. Piemonteses têm grande rigidez no serviço, eles são obrigados a ganhar vantagens apenas no primeiro e décimo primeiro turno. Resolveu desempatar, equilibrado até o 4: Então Lorenzo conquistou os últimos três pontos – o primeiro vencedor, um chute na rede, uma grande recuperação para o francês – fechando em 7 a 4.