Pace fatta tra Maggiorini e Majer dopo la lite em Lecce-Vicenza

I due giocatori si sono chiariti dopo le offese e le lacrime al termine della gara: “Ha offeso mia madre, ma poi mi ha chiesto scusa”, ha detto l’attaccante biancorosso

Pace fatta tra Ricardo Meggiorini e Zan Majer, i giocatori di Lr Vicenza e Lecce protagonistai della lite al termine della partita di mercoledì sera, when l’attaccante biancorosso è uscito dal campo in lacrime, visibilmente scosso, accennando a offuata recatere quale a s E’ stato lo stesso Meggiorini a chiarire il fatto, segundo quanto riporta il sito del club veneto.



“E’ volato qualche insulto di troppo – la ricostruzione dell’attaccante biancorosso – io sono andato a spingere via un loro giocatore perché c’era stata una rissa a centrocampo. L’ho spinto via per far sì che non litigasse, Sono volati insulti poco Carini, e quando você vai no toccare gli affetti personali, che magari non ci sono più, dà fastidio e son stato insultato più volte. fatto quel gesto”, ha concluso.