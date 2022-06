Itália, Alemanha, possíveis escalações e onde vê-los na TV

Sábado à noite em Bolonha, 20h45, umItália Rostos Alemanha No primeiro jogo de remake de A liga das nações. A nomeação alcançada pela Azzurra após a derrota por 3 a 0 na final contra a Argentina. Mancini No entanto, também tem outros problemas: Além de um equipe para reforma Depois de não conseguir se classificar para a Copa do Mundo e dificuldades em encontrar novos talentos, o treinador teve que lidar com eles nas últimas horas também. O caso Zakani-Lazzarijogadores que deixaram a Azzurri para se aposentar mais cedo devido a lesão (“Estou surpreso, fiquei surpreso porque eles estavam em tão boa forma“Eve anunciou). A Alemanha também reconstruiu a equipe após 15 anos com o novo técnico Loew clique Ele se concentrou nos jovens e a partida contra a Itália será um importante campo de testes para seus homens. “A Itália sempre será a ItáliaMesmo nas dificuldades. Será importante vencer. Aqui estão as opções possíveis para os treinadores.

Itália e Alemanha, possíveis formações

Itália (4-3-3): Donnarumma – Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola – Tonali, Cristante, Locatelli – Politano, Scamaca, Pellegrini. Rebanhos Mancini.

Alemanha (4-3-3): Neuer-Hoffmann, Soleil, Rudiger, Kehrer-Kimich, Goretzka, Gnabry-Muller, Havertz, Werner. Tudo.

Regra: Jovanovic (Sérvia). Auxiliares: Stojkovic (Sérvia) e Mihelovic (Sérvia). rato: Kwiatkowski (Polônia) e Borkowski (Polônia).

Onde você vê a Itália e a Alemanha na TV

Itália e Alemanha serão transmitidos ao vivo no RaiUno. Saída às 20h45.