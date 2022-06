Hungria – Inglaterra 1-0, Szoboszlai decide – La Gazzetta dello Sport

A equipe de Marco Rossi, depois de parar a França e a Alemanha na Eurocopa, encerrou a invencibilidade de 22 jogos da Inglaterra (o nocaute foi com a Azzurra nos pênaltis). Enquanto Itália e Alemanha esperam, os húngaros lideram o Grupo C

O húngaro Marco Rossi marcou outro feito impressionante depois de suspender a França e a Alemanha na Eurocopa e encerrar a série invicta da Inglaterra de 22 partidas em quase dois anos (com a Itália na Eurocopa o nocaute foi nos pênaltis). A equipa de Southgate (1-0) cai na arena Puskas, que é movimentada por cerca de 30.000 crianças, situação que gerou polémica por parte da British Football Association. Na verdade, a corrida deveria ter sido realizada a portas fechadas justamente pelo comportamento racista da torcida em um desafio anterior entre as duas escolhas. No entanto, ao solicitar os regulamentos da UEFA, o acesso foi concedido aos juniores, com um acompanhante adulto para cada dez jovens adeptos. No entanto, a atmosfera não estava totalmente clara, com os jogadores ingleses vaiando enquanto se ajoelhavam antes do pontapé inicial. Não vemos um grande espetáculo em campo, mas a Hungria, além de ser mais perigosa, sabe ocupar melhor o gramado. O gol decisivo chega no meio do segundo tempo e Szoboszlai inicia um pênalti.

Inglês em discussão – Southgate fez sua estreia na competição com o lançamento de dois jovens, Jarrod Bowen do West Ham e James Justin do Leicester. Apesar do esquema ofensivo, o 3-4-3 inglês não oferece uma produção específica para o ataque. No entanto, os estágios iniciais do jogo parecem promissores: Sly imediatamente experimenta os reflexos de Pickford, e Kane tenta se virar sem bater no espelho. Aos 12 minutos, a Hungria chega perto da vantagem, no final de um wheelie: Nagy abre para Nego, que rapidamente coloca no centro de Szoboszlai. Com o seu toque consegue antecipar o guarda-redes adversário, mas Cody defende a linha de golo. As músicas caem drasticamente, com a Inglaterra baixando o centro de gravidade para não ser atingido por um reinício. Então a única maneira de tentar marcar é inventando: Szalai vê Pickford fora da rede e chuta do meio-campo, a bola acaba longe (32′). READ A 100 metros do hat-trick da Paraolimpíada da Itália - Corriere.it

oportunidade perdida – Os britânicos precisam de um chute, e Southgate joga Saka no primeiro tempo para Justin em um esforço para aumentar o impulso. E na verdade ele é o primeiro a se apontar no segundo tempo com uma bela serpentina, finalizando com um drible que Gulacsi encontra pronto. No episódio principal de 64′. James, que entrou aos quatro minutos, mal controla uma bola na área. Szolt Nagy passa na frente dele, o ala do Chelsea bate nele e penaliza o árbitro português Dias pelo contato. Szoboszlai apareceu imediatamente, batizando o canto à direita de Pickford; O goleiro sente, mas a trajetória é delicada e a Hungria sai na frente. A resposta da Inglaterra veio com o chute de Bowen que não surpreendeu Goulashi, após alguns minutos o chute de Bellingham no centro da área, mas a defesa neutralizou. Mesmo a tentativa passiva de bola de Caudy não alcançou os resultados desejados: ela passa a cabeça perto do poste e chuta para baixo. Os húngaros aproveitaram os espaços deixados pelos seus adversários e falharam o duplo sensacional aos 81 minutos, com Schaefer a rematar para a baliza vazia depois de Pickford ter rejeitado Kleinheisler. Na final, Kane dá a ilusão de gol, com um chute soberbo que termina fora das redes. No entanto, nada mal para a Hungria: o pênalti convertido por Szoboszlai é suficiente para os três pontos que perturbaram a hierarquia do Grupo A3, com Itália e Alemanha sendo campeãs.

