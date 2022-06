“Tudo passa rápido, aproveite o momento”

Bolonha – Em sua primeira aparição em uma camisa Itália em uma partida A liga das nações contra o Alemanha Wilfried vai Imediatamente provado decisivo: seu de fato l Passe assistido para o golo momentâneo de Pellegrini 1-0 Apenas 15 minutos depois de entrar em campo. O jovem de 18 anos, nascido em Verbania e de propriedade da Zurich, respondeu a perguntas dos repórteres Ray Ono no final da corrida: Uma semana estranha e emocionante, o treinador me deu a oportunidade de treinar e estou feliz por ter aproveitado e feito uma boa partida. Tudo está indo rápido e estou curtindo o momento, curtindo cada treino.” Então ele mencionou a dica azul:“Para mim, estar aqui é uma honra, procuro aproveitar minhas oportunidades e dar o meu melhor. Trabalho de gol? Qaher já foi avisado depois de ter a posse de bola, entrei num jogo de um contra um e coloquei uma bola dura para guarda-redes e defesas: os avançados têm de arriscar e fazer a diferença.

‘Quero ser assertivo, Sterling me inspirou’

“Quem me inspirou? Libra esterlina Ele é um jogador de classe mundial, decisivo em suas jogadas. Isso é o que eu quero ser Posso jogar em qualquer posição ofensiva. Fotos com Messi em Wembley? tentei mas não consegui, Gnonto, que conclui descrevendo um pouco seu passado, diz: “Agradeço aos meus pais, a quem devo tudo, desde jovem os seus sacrifícios estagnaram e espero que valha a pena. Eles me chamam de latim por causa dos meus três anos de ensino médio.”