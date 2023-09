O que Spalletti disse no vestiário depois do empate em 1 a 1 entre Macedônia e Itália?

Desenhar em Skopje Isso deixou consequências terríveis para os azzurri, embora ele estivesse apenas no início de uma nova jornada. para’1-1 Aconteceu no final do desafio entre Macedônia do Norte E Itália forçado Luciano Spalletti Parar o relógio e cuidar imediatamente do camarim dele, antes de virar a página e pensar nissoUcrânia. Do lado técnico ao Mentalidade Para encontrar, com pouco tempo disponível: Discurso do ex-técnico do NapoliNo imediato pós-jogo e no Milanello, deixou a sua marca.

Discurso de Spalletti depois da Macedônia e da Itália: Ucrânia na terça-feira

Luciano Spalletti não é adequado. Sonhando em estrear-se no banco de suplentes com uma vitória, o treinador certaldo não pôde deixar de se manifestar e elevar a autoestima de Immobile e dos seus companheiros, sem desperdiçar mais energia mental. Terapia eletroconvulsiva Para tentar juntar os pedaços do vaso que destacou mais uma rachadura na noite do último sábado, quando o gol do novo capitão italiano não foi suficiente para somar três pontos importantíssimos.

Spalletti conversou longamente com a equipe, tanto em Skopje quanto em Milanello, onde esteveItália Ele está atualmente preparando um desafio muito preciso contraUcrâniaMarcado para amanhã às 20h45 no San Siro. No calor do momento, em solo macedónio, tentou-se transmitir conceitos básicos para manter unido o grupo ainda desorganizado, entre resultados decepcionantes e a recente mudança na liderança técnica: Apesar do que se lê e escreve, a nossa selecção nacional é certamente não são os mais pobres da Europa. O material existe e deve ser explorado. Em termos de mentalidade, e pensando na edição 2022/23 do Nápoles, há muito que trabalhar.

Depois a equipe se encontrou novamente em Milanello Ontem, para uma sessão de descontração e, sobretudo, de análise: dos inúmeros erros técnicos em campo aos limites da praticidade às coisas que não funcionaram do ponto de vista tático, para a seleção que deve construir gradativamente uma nova identidade. Com apenas um pensamento em mente: vitória. Não há outro caminho para a Ucrânia.

Itália, o que correu mal na Macedónia

E entre os aspectos positivos e as dificuldades associadas ao momento histórico que atravessa, A Itália vista em Skopje ainda é comparável a algo inacabado. Um projeto técnico apenas começando, com pouca mas importante orientação do Sr. Spalletti, e uma classificação que não permite erros, levando em consideração O sorteio final entre Ucrânia e Inglaterra A Falha Azul está na Macedônia. Assim, o jogo de terça-feira assume características decisivas em termos de qualificação para o Europeu de 2024.

Mas para fazer melhor, ajuda voltar Erros cometidos E entender onde melhorar, percebendo que o resultado final vale mais do que o tempo disponível. Depois de um primeiro tempo marcado por frases interessantes e oportunidades de gol dramaticamente perdidas, graças a uma noite brilhante de Stoli Dimitrievski, a Itália caiu no terrível campo macedônio, cedendo 45 minutos ao adversário e deixando-se levar pela inércia do jogadoras. corrida.

Uma equipa, a italiana, que lutou indescritivelmente para manter a distância entre os grupos, na segunda parte falhando constantemente o último passe perto dos 16 metros da Macedónia. Se você cometer um erro, o futebol te pune. Ele faz isso por meio de episódios, como a brilhante cobrança de falta de Paredhi, que mais uma vez gerou críticas a Gigio Donnarumma.

Além da seca técnica, que às vezes pode ser percebida na fase ofensiva, O problema da Azzurra é puramente mental. O cluster tem raízes profundas e pode ser facilmente rastreado. Um “travão” que não afeta a vontade e o espírito de sacrifício, mas sim a capacidade de se manter consistente nas situações de jogo mais complexas e decisivas diante da baliza.

E é por isso A vitória é necessária imediatamenteMesmo que seja sujo, feio e mau: o sucesso permitir-lhe-á encontrar serenidade e consciência nas suas capacidades, e acertar as coisas no ranking mundial, com uma ligação à Ucrânia facilmente comparável a um suspiro de alívio de proporções notáveis. Então todos escreverão seu futuro no outono.

Como a Itália mudou sob Spalletti diante da Ucrânia?

Mudanças no horizonte após um amargo empate com a Macedónia do Norte. O sistema de jogo não mudarágraças a um pouco de tempo para trabalhar em alternativas táticas, enquanto Gianluca Mancini e Matteo Politano definitivamente não estarão láParei devido aos seus problemas musculares. Ricardo Orsolini foi chamadoQuem estará no banco no “Meazza”. Uma oportunidade para a ex-Roma Zaniolo, ao lado de Ciro Immobile e outra entre Raspadori e Gonto.

No meio-campo, há espaço para Manuel Locatelli na sala de comando, com Barella de um lado e Fratesi do outro, apesar da forte indicação de Pessina. Possível substituto para Tonali. Na defesa, em vez do lesionado Mancini, o jogador da Atalanta Scalvini, pronto para apoiar Bastoni, atuará no centro de uma defesa complementada por Di Lorenzo e Demarco. Donnarumma confirmado no gol.

esse Possível formação da Itália Antes do jogo contra a Ucrânia:

Itália (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, DeMarco; Barilla, Locatelli, Fratesi; Zaniolo, Immobile, Raspadori. Todos El Spalletti.