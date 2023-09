Portugal. Não só Lisboa. Praias, vilas costeiras e terras selvagens estão a poucos passos de Alfama

“Aqui… onde acaba a terra e começa o mar.” O poeta também Luís Vaz de Camões descrito Capo da RocaÉ um promontório acidentado a 140 metros de altitude, sobranceiro à costa portuguesa, que representa O ponto mais ocidental da Europa continental. As falésias áridas e varridas pelo vento não são certamente o fim do mundo – como se pensava – mas as paisagens selvagens desta faixa de terra perto de Sintra sempre atraíram turistas de todo o lado.

Com praias de areia dourada, altas falésias e toda a energia do oceano Portugal Sempre foi um dos destinos preferidos pelo seu litoral generoso e variado: especialmente a costa mediterrânicaAlgarvea região sul, conhecida pela sua costa ampla e selvagem, tem sido recompensada por comunidades nómadas (a Praia da Falécia em primeiro plano).

Mas não apenas no Algarve. também Lisboa As aldeias vizinhas oferecem trilhos agradáveis ​​e animados, com praias para desfrutar, mesmo fora de época. A partir da costa acidentada de Estorila poucos passos da cidade costeira CascaisApenas meia hora da capital. Aqui a força das ondas e dos ventos criam uma paisagem surreal, onde altas e impressionantes falésias rochosas se alternam com faixas de areia fofa, abraçadas por uma vegetação intocada: o vento e as ondas criam o ambiente perfeito para torná-la um destino para os surfistas. E em especial um Praya Jinshu, um troço de costa castigado pelas correntes oceânicas, muito frequentado durante todo o ano por quem pratica surf: se tiver carro, vale a pena conduzir ao longo da costa para desfrutar de um desfile de paisagens selvagens e acidentadas, evocativas mesmo com vento e mau tempo . Genshu também pode ser alcançado caminhando por um longo calçadão sobre uma área de dunas de areia, um verdadeiro recanto do deserto à beira-mar, dando vida a uma paisagem cênica única.

Uma atmosfera completamente diferente se você seguir para o sul da capital em direção Setúbal. No Parque Natural da Serra da Arrábidaseja encontrado Praia do Porteño: as dunas dão lugar a meias-luas de areia branca, ladeadas por altas falésias cobertas de vegetação exuberante, que transformam a paisagem árida do norte, conferindo-lhe um clima quase tropical, com temperaturas mais amenas.

A maior praia do litoralem Lisboa, éE isso merece uma (longa) pausa. É a maior praia do litoral acidentado, repleta de clubes de praia, restaurantes de frutos do mar, barracas animadas e entretenimento para todos. Vários bares e esplanadas atmosféricas proporcionam um local agradável ao sol em qualquer época do ano. É visitada por moradores locais nas estações quentes, e no inverno é frequentada por surfistas que encontram condições ideais para a prática do esporte.Este areal, que se estende por um quilómetro e meio, é vigiado, uma das maiores construções militares navais de Portugal: construída para proteger o acesso ao rio e porto de Lisboa, com dimensões imponentes e história que remonta ao século XVI, é hoje a residência oficial da Secretaria de Estado. defesa. Vale a pena descobrir o passado destes fortes que marcam a entrada da cidade pelo mar, pois a linha das suas muralhas lembra a proa de um navio que atravessa o rioUm dos mais novos edifícios arquitetônicos da cidadede design vanguardista branco e linhas curvas, apresenta instalações e mostras dedicadas a temas atuais como a sustentabilidade: é um belo exemplo da estética industrial da primeira metade do século XX, além de ser um dos mais visitados centros museológicos do país.Uma terra de milhares de contrastes e cores, você poderá desfrutar dos bairros que eles abrangemEdifícios históricos azuis e infernais de elegância intemporal, subindo e descendo vielas estreitas e escadas íngremes que levam a varandas com vistas incríveis. para obter uma visão geral,É um miradouro entre as colinas do Bairro Alto, acessível através do Elevador da Glória, onde se pode desfrutar de vistas panorâmicas da cidade. Mas o mais alto é o Miradouro da Senhora do Monte, com uma bela vista sobre a capital.Falando em vistas, o Four Seasons Hotel Ritz Lisboa oferece uma vista deslumbrante, uma grande senhora da hospitalidade portuguesa, onde pode encontrar alojamento de luxo, moderno e confortável, perto de…edifícios modeloAs principais atrações ficam no centro. Não é apenas um local: este hotel ajudou a fazer de Lisboa uma paragem do turismo internacional.

Ele queria isso António de Oliveira Salazar Em 1952, para provar que Lisboa podia oferecer tanto luxo como qualquer outra capital europeia moderna. Construído em 1959, atendeu ao desejo do ditador de criar um hotel capaz de atender às demandas do turismo internacional.