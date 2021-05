Mandrakata Falcomatà tornou-se uma paródia de Reggio Calabria

A melodia histórica da Liga dos Campeões não será ouvida nos alto-falantes do estádio “Granillo” de Reggio Calabria. Há poucos minutos, aliás, a decisão oficial da UEFA, que escolheu o Stade de Dragão do Porto como palco do capítulo final da antiga Taça dos Campeões, que vai ver Manchester City e Chelsea frente a frente no dia 29 de maio. Termina assim antes mesmo de começar o sonho do prefeito de Reggio Calabria, Giuseppe Valcomata, que ontem escreveu uma carta à alta direção do mais alto órgão do futebol europeu, solicitando que você pudesse receber a final nas instalações da Via Galilei, que recentemente foi submetido a um restyling, mas como todos sabem (quase), Não vai cumprir todos os requisitos para a realização de jogos internacionais.

A ideia e os comentários “inteligentes” …

A ideia “espirituosa” do primeiro cidadão de Reggio foi saudada por muitos com um sorriso, zombado a ponto de provocar comentários na rede. Optamos por relatar alguns deles:Com certeza, ele estava se referindo ao PlayStation», Comentário de um dos nossos leitores no artigo publicado ontem na nossa página do Facebook. Portanto, a ideia do prefeito parece completamente fantasiosa e muito “hipotética”, tanto que algumas pessoas se perguntam: “Oh, mas isso não é lercio?”.

Depois, há quem vá mais longe e tente trazer o kumata de volta a uma dimensão mais realista do dia a dia e com uma linha polêmica simples que diz:Pode ser melhor limpar a cidade do lixo do que pensar na final da Liga dos Campeões da UEFAQuando se diz que não há lugar para sonhos.

Na longa lista de comentários, alguns dos quais não convencionais e irrepetíveis, há até quem se sinta insatisfeito e arrisque: “Por que não foi a final da Copa?” Gregory pergunta. E se a UEFA aceitar o convite de Valcomata para defrontar o Chelsea – Manchester City em Granillo, então para os atletas e equipa técnica, o principal problema (o único!) Estará relacionado com o caminho que deverá percorrer para chegar ao maravilhoso retângulo verde de Granillo. Independentemente da (muito fantasiosa) hipótese da viagem de ônibus ao longo da rota A2, o aeroporto de Reggio Calabria será certamente um lugar bem-vindo para as empresas inglesas, e nosso leitor de Vito confirma comentando esta hipótese: «Ele disse à UEFA que existe um aeroporto em Reggio, embora inexplorado. Talvez seja a hora de apreciá-lo como ele merece».

Por último, há um comentário aos comentários, que é o comentário de Carmine que imagina a resposta da UEFA ao presidente da Câmara de Reggio: “Ele respondeu com framboesas»Ele escreve e conta.

A verdadeira resposta da UEFA

“Sua amável disponibilidade e seu amável convite serão lembrados.” Foi assim que Alexandre Ceferin, Presidente do Comité Executivo da UEFA, respondeu à proposta do presidente da Câmara de Reggio Calabria, Giuseppe Valcomata, de construir um estádio “Oreste Granillo” disponível para acolher a Final da UEFA Champions League de 2021, entre o Chelsea e o Manchester City. “Prezado Sr. Prefeito- Ceferin escreveu em sua resposta – Obrigado por sua amável carta para sediar a UCL Final marcada para 29 de maio de 2021. Embora eu não tenha dúvidas de que sua cidade, que é muito brilhante e culturalmente rica, seria um lugar ideal para recebê-la, infelizmente não seria possível para nós aceitarmos sua oferta gentil porque já chegamos a um acordo diferente. Mas ele – e concluiu – recordaremos a sua boa presença e o seu generoso convite.