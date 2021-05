Cristiano Ronaldo no Twitter vira as cartas do futuro

em casa Juventus Existem muitos Tópicos importantes No final da temporada delicado. E se for no campo O vice-campeão é essencialNo futuro, é igualmente importante entender o que Intenções de Cristiano Ronaldo. E se você ver muitos sons Lusitano está saindo agora, um de Interferência nas redes sociais Realmente parece Esperança foi restaurada Para o ambiente da Juventus.

Cristiano Ronaldo realmente decidiu publicar Compartilhamento simples no TwitterDo conteúdo Completamente misterioso Mas isso sugere um Confiança total Pelo menos em continuar sua aventura na Juventus até o final da temporada. Mas é possivel Também em perspectiva.

“Não pare aqui!Ou melhor, “não vamos parar por aqui”, ou mesmo “apenas”Eu não paro aqui“. Com’confusão O que não parece ser acidental. Esta é a mensagem que CR7 escolheu postarUma foto de si mesmo torcer E gráficos que nos lembram de Atingiu 100 gols recentemente Marcado em jersey preto e branco. É difícil pensar em um problema.

Resta explicar Significado profundo Das palavras de CR7 (e Expressões, uma piscadela E sua vitória Soco) Por um lado, pode ser apenas um arquivo Referindo-se a Objetivos Ainda no centro. E portanto Qualificação para a Liga dos Campeões e Taça italiana. Por outro lado, também pode representar um Guia de Mercado.

Cristiano Ronaldo quem Você não quer “parar aqui” Pode ser cristiano ronaldo Não estou ansioso para sair de Torino. Apesar Palavras da mãe, Quem ele mesmo sugeriu Regresso a Lisboa e em Sporting, No futuro do CR7 pode haver Outras visualizações. E outros Cores. Aqueles, novamente, quem Juventus Jersey Juventus.

OMNISPORT | 2021-05-13 23:09