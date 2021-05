Cristiano Ronaldo – Juventus, mãe dá uma ideia do futuro

Depois de um desempenho decepcionante contra o AC Milan, Cristiano Ronaldo Ele voltou a marcar contra o Sassuolo com um empate Juventus Vencer por 3-1 do terceiro ao último dia do torneio.

O sucesso pode ser inútil dada a corrida por uma vaga na próxima fase Liga dos Campeões, Dado que Atalanta e Milan podem ser suficientes para vencer no dia seguinte para cortar os bianconeri, mesmo que a equipe de Pirlo tenha marcado seis pontos nos últimos 180 minutos do torneio, mas na noite do estádio Mabe, onde o ex-campeão italiano na quarta-feira 19 serão encenados lá Taça italiana Na final contra o próprio Atalanta, ele permanecerá na história de muitos dos campeões da partida.

Dar Gigi Buffon, Que bloqueou o pênalti 0-0 de Berardi para a dupla que o formou Cristiano Ronaldo E sim Paulo Dybala, Ambos são meus autores Meta número 100 Com a Juventus. O futuro do CR7, que se estendeu mais antes Classificação dos artilheiros A Liga italiana, porém, deve ser completamente decifrada.

Quando o contrato expira em junho de 2022, não é certo que os portugueses aceitarão ficar sem a possibilidade de jogar na Liga dos Campeões, sendo ele mesmo uma pista muito importante e emocionante sobre o futuro da seleção portuguesa. Cristiano Ronaldo Vem de uma fonte muito próxima do jogador. Nada além de uma mãe Maria dolores aveiroPresente nas celebrações Sporting Que conquistou o título português depois de jejuar 19 anos.

“Estou contente com o título desportivo – disse Dona Dolores à TVI 24, depois de se ter fotografado com uma camisa verde e branca e lenço -. Vou falar com ele amanhã. No ano que vem ele vai jogar em Alfaladi . Vou convencê-lo a voltar. “

Palavras muito claras, mascaram a esperança da família Cristiano quanto ao facto de o jogador poder regressar ao exército em casa, podendo optar por encerrar a carreira no. Lisboa No time que o desmamou e o empurrou para o grande futebol.

Aliás, Ronaldo cresceu no Sporting, estreando-se na Liga e na Europa em 2002, época seguinte ao seu último título nacional. O número 7 mais famoso do mundo nunca escondeu a simpatia pelo verde e pelo branco e festejou de imediato a conquista do campeonato pela equipa Amorim.

No momento, esses são apenas os sinais e as palavras da mãe de Cristiano não são uma garantia da verdadeira vontade do jogador, cujo futuro pode estar muito longe da Itália depois de três temporadas com dois campeonatos e um ano, a atual. Em termos de resultados, porém, é o mais prolífico para um jogador que pode superar os 30 gols no campeonato.

OMNISPORT | 2021-05-13 07:44