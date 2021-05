Sassuolo – Juventus 1-3, Ronaldo e Dybala chegam a 100 partidas em preto e branco – Esportes – Futebol

Reggio Emilia 12 de maio de 2021 – 100 vezes Ronaldo, 100 vezes Dybala E a Juventus Não desista do Trem dos Campeões, no entanto Vitórias de competidores contemporâneos. Os portugueses e os argentinos atingiram o número de três dígitos da Juventus e Sassuolo Desistir. No Estádio Mapei a partida termina com um placar de 3-1 para a Velha, que deve agradecer a ela assim como a CR7 e Joya Buffon, Decisivo marcando a oferta na penalidade Berardi (Quando o placar ainda estava parado em 0-0), H. Raput, Autor do Objetivo Um do Desafio. Com esses três pontos, é feita uma formação Andrea Pirlo Ele sobe 72 pips para -3 do par Atalanta Milan E a -1 de Nápoles. Em vez disso, Neroverdi ficou com 56 anos e ainda sonha com a posição da semana que a Roma ocupa atualmente.

Buffon salva um pênalti

Sassuolo se apresenta primeiro sem grandes surpresas Roberto De zerby Que publicar triplo Berardi Traore de Deus atrás Disjuntores. Na Juventus está Buffon, Bonucci e Arthur Pelos proprietários. Chance de 1 ‘também Dybala e Kulusevsky. Neroverdi, que fez Buffon estremecer em seis minutos com algumas conclusões tóxicas de Traore e Berardi. Os visitantes enfrentam dificuldades devido à grande pressão do adversário e aos 15 minutos apanha uma omelete: Rabiot perde uma bola trivial na sua área, Bonucci acerta Raspadori, o que levou o árbitro Giacomelli a apitar um pontapé de grande penalidade. No disco vai Berardi, Que, no entanto, se permite hipnotizar Buffon.

Rabio Ronaldo, um assassino dois

Tendo escapado do perigo, os conselhos começaram a ver a velha senhora. O guarda-redes do Emilians está atento aos 23 ‘da astuta mão esquerda de Kulusevski, enquanto nada o faz. Raput Aos 28 ‘, quem flerta com o mastro e termina a corrida dentro da porta do prédio. Juventus avança de forma surpreendente e Sassuolo, que imediatamente corre para a Juventus metade do estádio em busca do empate. Traore não emoldura a porta, enquanto Obiang o faz, mas em seu caminho encontra uma interferência impecável de Buffon. A primeira metade parece estar indo para o arquivo em 0-1, mas no final a duplicação do Piemonte vem com um Ronaldo. Português, cabeça fora RaputEle se livra do Marlon, depois do Resfriado.

Raspadori reabre e Dybala fecha novamente

Aqueles que pensam que o placar agora está no gelo, claramente não conhecem Sassuolo e Juventus este ano. Os jovens de De Zerbi demoram pouco para reabrir o jogo. Depois do direito da Igreja, que foi rejeitado pelos Concílios, é Disjuntores Para encurtar a distância aos 58 minutos, uma ótima conclusão para uma ótima combinação com Locatelli. O gol devolveu o entusiasmo e a convicção dos proprietários do terreno, que estremeceram aos 62 minutos com um remate à volta da igreja. Dois minutos depois, o resgate de Berardi por Alex Sandro foi decisivo e pronto para marcar 2-2. Na tentativa de desempatar, os emilitas ofereceram seu lado à Senhora, que os puniu na hora. Aos 66 ‘assistido Kulusevsky para cada Dybala É bem explorado por Joya, que vai além das pranchas com um toque doce. É o nocaute para Sassuolo, que não tem forças para revidar. Na verdade, são os bianconeri que ainda tocam na rede. Desencadeie Dybala e no minuto 73 é necessário um conselho para privá-lo de uma duplicação de personagem. Em vez disso, aos 77 ‘é pólo para bloco Ronaldo Para marcar novamente. Nada mal para a Juventus, que voltou ao sucesso depois de enfrentar o fraco histórico com o Milan e manter vivas as esperanças dos campeões.

