O craque de um clube estrangeiro “chama-o”

Em uma entrevista com GQ França, O ás Paris Saint-Germain Neymar Envie uma mensagem que não esteja muito oculta para Cristiano Ronaldo. Somente brasileiro Renovar o contrato Com o clube parisiense, descartando rumores sobre o possível Regresso a BarcelonaOnde jogou de 2013 a 2017, campeão de Portugal Juventus Programado em 2022 Mas seu futuro está com a camisa preta e branca Cada vez mais incerto.

“Quero jogar com o Cristiano Ronaldo, já joguei com outros grandes jogadores como Messi e Mbappe Mas ainda não joguei com o Cristiano. ”Essas são as afirmações do atacante brasileiro, inevitavelmente Está destinado a fazer barulho Em termos de mercado e acima de tudo um Se preocupar Os torcedores da Juventus devem se despedir de seu favorito, no entanto, em um instante De longe o pior Dos últimos dez anos a velha Senhora.

O que Saint Germain e Cristiano Ronaldo farão agora? O clube parisiense está em perigo Perder Campeonato francês a favor de Pequeno, Enquanto o trem desejado de Liga dos Campeões Ele já partiu com a derrota nas semifinais para o Manchester City. O CR7 será útil como incentivo, desde que a Juventus, e principalmente o jogador, concordem, dado o alto custo salarial. Mas para Cristiano, que está na França Ele nunca jogou, Aos 36 será um Uma nova aposta Depois dos vencedores com ótimos resultados em Liga PremiadaE a Liga e Liga.

OMNISPORT | 12-05-2021 16:16