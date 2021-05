Possíveis configurações, como assistir na TV e AO VIVO

Cagliari – Depois de vencer Benevento em Cagliari Faltando uma última lágrima para dizer com segurança e fora de qualquer risco de queda. Na Arena Sardegna ele vem Fiorentina, Novo na vitória sobre a Lazio, que poderia salvar matematicamente mesmo com uma derrota, se Benevento não vencesse em Bergamo com o Atalanta. Semplici e Iachini vêem a linha de chegada, para a Sardenha seria um destaque dado o regresso à segunda eliminatória desde que o antigo treinador do Spal chegou ao banco. Muito pouco está faltando.