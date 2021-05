Quem é um ala concorrendo à lei Regeni e Terzani- Corriere.it

Dentro da nuvem negra de Sestola, com tempo para lobos e polenta com porcini frito, A.Lessandro De Marchi é o Anjo Redentor para todos os sacrifícios dos seguidores da história mundial. Ele é vermelho na camisa e no cabelo, mas não com paixão política (“Gosto de me expressar sobre questões que estão acima de todos os lados: direitos humanos básicos não têm cor”), amarelo é a pulseira em seu pulso esquerdo (“O verdade é Julio Regeni: há anos que uso, Porque é simplesmente uma luta justa ”), a camisa rosa que ele usa no final de uma etapa já épica, que começou na chuva em Piacenza e terminou no dilúvio 187 quilômetros de distância, depois de uma fuga, uma perseguição e três grandes troféus de montanha, em um lampejo de cansaço, emoções e cabeças.

Pulseira dedicada a Regeni Os grandes nomes lutaram, e o jovem Evinbol e o idoso nepalês se separaramGanhado americano Virginia Joe DombrowskiEntre os atacantes de hoje que queriam furar o mau tempo com o nariz, mas de Marchi, conhecido como “Pooja Red”, venceu. Seis mil pessoas e 49 aldeias, fronteiras de Friuli, terremotos, sotaque e Alessandro, viveram 35 anos esperando por isso momento bonito e comovente., E o manteve inculcando seus dentes no caminho para Colle Passerino e mantendo os Yankees à vista (a camisa estava equilibrada em uma borda de 25 segundos).







E, na verdade, Alessandro está chorando agora, ele está coletando elogiosGraças à sua esposa Anna, ele fala em todos os microfones e chora, porque depois de onze anos como profissional, sete equipes, meio tour mundial (“Fico feliz em saber que para crescer tive que imigrar para Israel: fique em um ambiente pequeno que não compensa, vou ensiná-lo também ao meu filho Andrea. Ele finalmente realizou seu sonho de infância: “A ideia da camisa rosa girava na minha cabeça o dia todo, pensei que tinha perdido a oportunidade e ao invés venceu a boa e velha regra: Nunca desista. É uma recompensa pelas milhares de fugas nas quais fui retratado. Acho difícil até mesmo explicar o que significa ser “É rosa, mas agora estou gostando”. READ Formações possíveis - Série A, última transmissão ao vivo da 33ª rodada: Nestorovsky termina nos boxes

Nas redes sociais, ele menciona o vencedor do Prêmio Nobel Weslaawa Zimborska, Lei Tarzani, Ouça Springsteen e Einaudi; Fascismo, imigração, Regeni: Ele não tem medo de se expor em questões que o impressionam. Você não tem medo de que acabe sendo explorado, Rousseau? “Estou impressionado com as reações diante da pulseira amarela, pois não vejo nada partidário ou político. Penso em dois pais pedindo a verdade: como pai, não quero nunca me encontrar em uma situação como esta. Eles me criticaram por meus pensamentos, mas antes disso Hostilidade de Israel Eu sou um pai, um marido, um cidadão. ”