“Os interesses de Mazzolini em Cagliari! Mobilizamos advogados. “

Mastela: “Os interesses de Mazzolini em Cagliari! Vamos mobilizar os advogados. ” Observações surpreendentes

Clemente Mastela, Prefeito Benevento, Retornou ao seu cargo devido ao alegado erro de arbitragem a que as bruxas foram submetidas na partida com Cagliari. Estas são suas declarações a Estação de rádio Em que ele se referiu a Var Mazzolini Em geral, um motivo oculto é tirá-la de todo o sistema futebolístico italiano.

“no Benevento Cagliari ele estava lá Erro de protocolo Onde, Isso é prejudicial para a comunidade e para a cidade de Benevento. Pelo que aconteceu Advogados já se mobilizam para buscar indenização. The Witches é uma das poucas empresas com um modelo de propriedade italiana e, em nosso futebol, isso é cada vez mais raro. Se eles querem que saiamos da primeira divisão, é só dizer. O erro foi cometido, mas Dufferi não conseguiu cancelar a chamada de Mazzolini. Este último é um criminoso frequente, em Nápoles, de uma forma diferente, Cagliari preferiu-se às nossas custas. Seria uma coincidência, mas muito estranho. Nesse ritmo, em nosso futebol, as histórias de Davi contra Golias vão desaparecer. Certamente, admitir a culpa acalmará a raiva. Com o ocorrido, a Itália concorda com a gente: Minha esposa, a senadora Sandra Leonardo, levantou uma questão parlamentar sobre os fatos ocorridos na partida de ontem e Interesses da família Mazzolini em Cagliari. Acho que eles não querem três times da Campânia na primeira divisão. Cagliari representa toda a Sardenha, Benevento é apenas Benevento