Tampere e a noite mais louca da história do atletismo na Itália: um salto de 2,37 metros, um abraço de Mattarella, um beijo da esposa, uma dedicatória de um fisioterapeuta.

paraMarco Bonarego

Gianmarco Tamperi transforma o Olímpico em um teatro musical. Dedicado após a vitória ao amigo e fisioterapeuta Fabrizio Borra: “Ele está passando por um momento difícil”.

Quanta atrevimento encantador, quanta imaginação desenfreada, quanta sofisticação sem limites é necessária para transformar uma pista de atletismo em… Palco de concertos de rock correndo o risco de perder o título europeu, ficou chocado com o caos que se seguiu Própria mão Nas arquibancadas e na pista, vire tudo no último minuto saltando sobre o monstro 2 metros 37 Depois correr para a arquibancada com o tricolor no pescoço – todo protocolo quebrado – para abraçar o presidente da República, Sergio Mattarella? É uma pena para quem não esteve lá, para quem não acreditou: a noite passada no Olímpico foi a noite mais linda e mais louca da história do atletismo italiano na Itália.

Há oito meses sem competir, Gianmarco Tamperi entrou no Stadio Olimpico às 20h30 e foi saudado pelo mesmo rugido reservado a um chefe de Estado que aplaudiu 11 vezes os azzurri. Em meia hora, Jimbo colocou fogo no campo , correndo de um lado a outro da Curva Sud levantando vivas e gritando o hula, cumprimentando quem estiver ao alcance, torcendo por cada jogador italiano que passa, dançando e cantando. Muito, e talvez muito animado, depois de acertar 2 e 22 na primeira tentativa, Jimbo errou uma vez em 2,26 e depois duas (e mal) em 2 e 29, desabando sobre os sacos, desesperado, mas também irritado com o programa absurdo de concursos que obstruíram a pista A 10.000 metros, ela fica tão lotada quanto a Via del Corso durante as compras de Natal.

Nesse momento – depois de um minuto com a cabeça entre as mãos – a Rockstar Tamberi se transformou na campeã mais implacável e teimosa: 2m31 na primeira tentativa, dois zeros aos 2m33 e venceu a corrida por erros do garoto. Lavsky ucraniano. E então, justamente quando pensei que ele queria parar e curtir os aplausos, aqui foram 2 e 34 e depois 2 e 37 no primeiro salto: o terceiro compasso de sua carreira, A cota que não é ultrapassada há três anos.

Ele explicou: “Se eu não tivesse vencido hoje, não teria falado por um mês, porque sabia que tinha me saído muito bem e a decepção teria sido uma loucura. Dedico a vitória a quem está passando por momentos muito difíceis como um fisioterapeuta Fabricio Borra (O homem que recuperou Pantani após cada lesão, editor) Porque eu sei o que é se sentir mal. 2 e 37 eram objetivos específicos: é o recorde do torneio e eu queria vencê-lo. Feliz por ver meus companheiros com os olhos cheios de sonhos, feliz pela emoção do orgulho que nos une. A presença do Presidente Mattarella me deu arrepios: ele é uma pessoa especial. Na quinta-feira, no Quirinale, receberei dele a bandeira: iremos a Paris para destruir tudo”.

Não foi apenas Jimbo Tampere quem abraçou Mattarella na arquibancada. Mas também – com mais timidez e graça – Nadia Pattocleti, que também venceu com força os 10 mil metros após os 5 mil metros, escapando a duas voltas do fim para quebrar o recorde nacional também nesse caso. Nadia é o símbolo perfeito do atletismo na Itália: Filha do ex-campeão do Trentino e corredor marroquino de meia distânciaNadia vive com exigentes estudos de engenharia (“Isso me ajuda não só a pensar em corridas, mas também libera minha cabeça e meu coração”) e não acredita que as gazelas africanas competem em um mundo separado porque “caso contrário eu pararia de correr: o trabalho duro pode levá-lo a qualquer lugar.” Nunca estabeleça limites na vida e nos esportes.”

Então a prata vale ouro no início daquela noite Alessandro Sebellio nos 400 barreiras: O jovem de 24 anos que nunca saiu de Nápoles em busca de lugares mais confortáveis ​​para um atleta, treina em Maradona e conquista a medalha de prata atrás do norueguês Mars Warholm mas acima de tudo quebra, com 47 polegadas e 50, o antigo recorde de mais mais de trinta anos do grande Fabrizio Mori. No quadro de medalhas estamos em vinte: esta noite há revezamentos, ainda não acabou.