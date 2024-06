Stefano Cipolla conquista ouro em Portugal

Excelente resultado para o boxeador do ASD Boxe Stiava Stefano Cipolla, categoria elite, categoria 63.500 kg, que participou, acompanhado pelos técnicos Milabioni e Nicotra, do internacional “Braga Open Boxing Championship” realizado de 8 a 11 de junho na cidade. (Braga em Portugal). O torneio contou com a participação de mais de 200 pugilistas de ambos os géneros, de todas as classes e categorias. Eles competiram durante três dias nos dois ringues disputados no Braga Amco Arena. Depois de passar a fase de qualificação, é evidente que um forte pugilista português perdeu. nas semifinais por pontos. Esta vitória permitiu-lhe chegar à final na segunda-feira, 11 de junho, onde o portador da cor do boxe Steava não perdeu a oportunidade de subir ao degrau mais alto do pódio, mais uma vitória por pontos com veredicto unânime que autorizou o primeiro lugar na categoria com um parente medalha de ouro.

Um projecto desportivo com sem dúvida uma importante aposta económica, tornado possível graças à generosidade dos patrocinadores que apoiaram esta viagem a terras portuguesas, que consolidou o caminho de crescimento de Cibola, um menino sério e um atleta exemplar que, depois de dias de árduo O trabalho no sector da construção, à noite, está sempre presente no Salão Desportivo onde treina com o máximo empenho, única forma possível de alcançar resultados e a máxima satisfação para dirigentes, técnicos e todos os associados do ASD Boxe Stiava.

Agora Stefano Cipolla terá um breve descanso e depois voltará a trabalhar na academia devido aos seus compromissos futuros.