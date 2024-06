Itália, Barella treina separadamente, Fagioli para, Fratesi para

Nicolo não trabalhou com os companheiros, mas correu rápido e tocou a bola com um preparador físico; O jogador da Juventus não está nas melhores condições após o jogo de domingo contra a Bósnia, enquanto Davidi não realizou os demais exercícios e treinos após o aquecimento.

Ao nosso correspondente Andrea Ramazzotti 11 de junho de 2024 (alterado às 17h59) -Iserlohn



O primeiro treino da Itália no Estádio Iserlohn não trouxe boas notícias para Luciano Spalletti. Na verdade… Nicolo Barella, que está afastado há vários dias devido a uma distensão muscular no músculo reto femoral direito de Coversiano, não está treinando com o grupo. Hoje ele foi a campo com os companheiros para um passeio pelo estádio que permitiu aos azzurri cumprimentar a torcida, depois voltou aos vestiários. Saiu depois de meia hora e foi com um treinador esportivo italiano para outro campo, onde iniciou uma série de exercícios com bola de razoável intensidade com algumas corridas de velocidade. No entanto, o jogo de sábado contra a Albânia está a tornar-se cada vez menos importante: os treinos de amanhã e quinta-feira serão cruciais para perceber se ele consegue recuperar 100% e estar entre os titulares.

O feijão não está por cima – As notícias sobre Fagioli também não são boas porque ele não esteve em campo para treinar esta tarde: o jogador da Juventus permaneceu na academia devido a uma distensão muscular que sofreu na partida de domingo contra a Bósnia, onde foi colocado ao lado de Jorginho no meio. área. O treinador ficou impressionado com a solução do jogo duplo entre os meio-campistas hoje, com o avanço de Calafiore.

Fratesi começa e depois para – Depois tem Fratesi, que começou a sessão fazendo um aquecimento com os companheiros: algumas corridas longas, alguns sprints curtos, depois se aproximou de Spalletti e os dois conversaram por alguns segundos. Quando o time se deslocou para a outra metade do campo para realizar exercícios com bola, Fratesi não estava mais com os companheiros. Ele voltou para o vestiário. Por um problema físico? Seria uma péssima notícia dado o gol marcado no domingo e a excelente forma.

É a vez de Christine? – Neste momento, Spalletti fica sem opções no meio-campo: se Barella e Fagioli não se recuperarem, ou não estiverem 100% aptos, Luciano pode tentar fazer dupla com Jorginho em vez de Cristante que tem ‘corpo’ para duelos aéreos. O substituto é Pellegrini que no domingo, quando participou, foi utilizado como meio-campista e não como meio-campista ofensivo.