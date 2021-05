Campeão final Manchester City – Chelsea contra Portugal

Final Liga dos Campeões Se move de IstambulIsso é certo.

Pelo segundo ano consecutivo, a cidade turca, por motivos relacionados com Covid, deve abandonar a sede da Copa. Nas próximas horas UEFA Você irá anunciar oficialmente a mudança e o novo destino para substituir o Estádio Ataturk. A hipótese mais amplamente adotada – e acima de tudo – que eles trabalharam no Neon é a de Retornar para LisboaQue acolheu a oitava final da edição anterior, a portas completamente fechadas, com a participação da Atalanta e a vitória do Bayern de Munique. A planta escolhida será Da luz, A casa do Benfica. Hipótese do Dragão, A. Porto, Mas as principais incertezas dizem respeito ao fato de os espaços serem muito estreitos para acomodar todo o aparato regulatório. No papel, o governo turco garantiu 25.000 espectadores, e pode haver menos em Portugal.