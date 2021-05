Antonio Conte e os jogadores estão se rebelando

Antes Inter–SampdoriaPara o pelo Baby Marotta Ele já havia anunciado os movimentos do chefe nerazzurri Stephen Chang: “É um momento extraordinário de celebração e recompensa o esforço. É bom aproveitar este momento, não há tensões. Posso anunciar que as conversas com os jogadores individuais terão início na próxima semana com a presença do presidente.” Chang“, Sensibilizá-los para o momento de dificuldade económica e financeira, não só do Inter, mas de todo o futebol, após a epidemia.”

O merecido scudetto está confirmado, mas as dificuldades econômicas do clube exigem um sacrifício: “Os bônus serão pagos – acrescenta. Marotta Por serem fruto de um gol merecido por todo o campo técnicoInterÉ uma questão de se encarar para ilustrar a imagem do futebol hoje. Um confronto direto entre funcionários. O modelo de referência de hoje não é mais sustentável, os custos de mão-de-obra variam de 70 a 75% e qualquer empresa estaria perto do default nessas circunstâncias. Não há responsabilidades, mas é uma situação catastrófica. ”

Depois de dois dias de conversa MarottaPassamos aos fatos. Conforme relatado por Sportmediaset Stephen Chang Ele gostaria de convencer a equipe a renunciar aos vencimentos de novembro e dezembro de 2020, já diferidos nos últimos meses. Um total de 25 milhões de euros Os Nerazzurri preferem economizar para problemas econômicos.

Solicitação Chang No entanto, ele não agrada os jogadores ou o treinador Antonio Conte. Existe um problema que deve ser resolvido rapidamente paraInter, Porque pode causar um furacão no mercado de verão. Existe um plano B: reajuste contratual para cada jogador que permitirá clarear o balanço do final do dia 30 de junho e para os jogadores conseguirem o que foi acertado. No entanto, não é um processo fácil, dadas as diferentes situações contratuais.

Os fãs estão ansiosos, esta situação pode influenciar a escolha de Antonio ConteQue há muito exigia garantias de um Chang Para o futuro. Diante do mercado de transferências, os nerazzurri terão que resolver rapidamente o problema salarial para restaurar a calma após o scudetto.

OMNISPORT | 10-05-2021 14:58