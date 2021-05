Vários contratos para romper com a Sampdoria, o mais recente

A renovação de Ranieri ainda tem um resultado inesperado: muitos problemas a resolver para a Sampdoria, poucas oportunidades de negociar

Quatro pontos para discussão. Três problemas para resolver. renovação Claudio Ranieri Não está claro, dadas as posições das partes e a dificuldade em encontrar um ponto de encontro. Técnico SampdoriaPor enquanto, não considerou as propostas, permitiu que seu agente, Luca Pacerini, fizesse o que revela Século dezenove.

Dos quatro pontos em discussão, o projeto parece ser o menos preocupante, dada a prontidão de Ranieri para se envolver em qualquer objetivo que seja na próxima temporada. Claro que ao mesmo tempo o técnico vai querer garantias no mercado, porém Massimo Ferrero Ele já colocou as mãos nele. Os três nós mais difíceis são amarrados para afrouxá-los Duração do contratoE a A ligação Ed Sem bônus. Ranieri quer reconfirmar seu contrato atual, e o chefe de Dorian menospreza isso. Em última análise, o número pode permanecer o mesmo, mas é distribuído de forma diferente entre constante e recompensa. Se as duas equipes não chegarem a um acordo até o final da temporada, a despedida provavelmente ocorrerá.