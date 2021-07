Agente Inter, Pjanic em Milão nos próximos dias: Marotta está interessado

O agente de Pjanic, Ramandani, volta ao Milan nos próximos dias: além da Juventus, o Inter é como o meio-campista. reunião potencial

A possibilidade de que Miralem Pjanic Pode voltar para a Itália ainda é bastante tangível. Meio-campista Barcelona Ele pode deixar a Catalunha nesta sessão de mercado, depois de um desempenho fraco na temporada passada e não dentro dos planos do treinador do Blaugrana. vamos. O liga Ainda é o destino preferido do diretor bósnio. Depois de uma longa postagem de Juventus Para retornar a Turim sob a administração de Massimiliano Diversão, que ele aproveitou ao máximo depois de anos em RomaNo entanto, nos últimos dias, também se falou de um interesseInter. De acordo com o que foi aprendido com Calciomercato.itE a Vale do RamadãO agente bósnio voltará a Milão nos próximos dias.

Inter Ramadan, um possível encontro para Pjanic

com o Juventus trabalhando na frente Locatelli, paraInter O acordo pode ser encontrado, por meio da mesma mediação que Ramadã, uma forma de garantir o desempenho Pjanic. Este será um aprimoramento importante na ótica Campeões Simon insaciável, que também verá um aumento na classificação média de qualidade após a chegada de Calhanoglu Para substituir o infeliz Eriksen.

reunião também para entender a viabilidade econômica de uma operação que envolveria um jogador que não é mais jovem: a Turma dos 90, Pjanic Ele fez 30 anos em abril passado, mas continua sendo, segundo as estatísticas, o homem mais perigoso do futebol nas principais ligas europeias.