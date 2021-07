Novas contribuições da região para apoiar o esporte na Calábria

Catanzaro – Nas últimas 24 horas, mais de 21.000 doses da vacina Covid 19 foram administradas na Calábria. O número vem do último relatório do governo. A região sempre ocupa a última posição nacional na relação entre as doses ingeridas e ingeridas. Na última enquete, atualizada esta manhã, a Calábria está absolutamente87 2% Enquanto a média nacional 92,2%. No levantamento do dia anterior, as doses administradas na área haviam expirado 18.500. O percentual da população com curso completo é de pouco mais de 36,6% somando-se a 19,8% com apenas a primeira dose.

Administração começa em 400 farmácias na segunda-feira

De segunda-feira, 19 de julho Todos têm mais de 60 anos Eles poderão escolher a vacinação em uma das farmácias que já se cadastraram e que ficam quase na região. 400, localizado em todas as províncias. Para que a vacinação ocorresse na farmácia, os farmacêuticos tinham que seguir cursos organizados pelo Istituto Superiore della Sanita e outras entidades como a Utifar, que incluíam formas de ensino por outros profissionais de saúde, como médicos e enfermeiras.

“Um passo importante para os calabreses – afirma Vincenzo DeFilippo, presidente da Federfarma Calabria – que também podem optar pela vacinação na farmácia de confiança. Na Calábria, as farmácias sempre foram referência, principalmente nas pequenas cidades longe dos grandes centros urbanos Com este novo projeto, as farmácias estão dando mais um passo importante para a implantação da “farmácia de serviço”, na qual a Federfarma investiu bastante energia durante anos e teve grande aceitação entre os cidadãos. “Será reservado diretamente na farmácia, levando o cartão de saúde com você.”

“Atualmente , Vacina Janssen, dose única, que, em consonância com os indicadores do ministério e da AIFA, será destinado a pessoas com mais de 60 anos que não sejam vulneráveis ​​- explica Alfonso Misassi, secretário da Federfarma Calabria – e é uma meta de idade que ainda era vista como muito a ser descoberta. propósito é Obviamente, cubra a população o máximo possível e mais rápido Para acessar a imunidade da comunidade também de possíveis variáveis. Esta é uma etapa nova e muito importante da nossa campanha de vacinação. Queríamos muito que todos os calabreses, especialmente os que vivem em cidades pequenas, pudessem ser vacinados o mais rápido possível. Tudo isso também é outra implementação tangível de nosso desejo de tornar a vacina disponível para as pessoas da maneira mais conveniente possível. Adaptar as farmácias da Calábria ao sistema regional de vacinação – continua – foi uma tarefa difícil de coordenação: tivemos que desenvolver um grupo de cerca de 400 PVT (triagem de vacinação de pontos), em capacidades dimensionais reduzidas e diferentes, prestando muita atenção ao sistema de reserva de doses de cada farmácia adaptado à capacidade de imunização individual e de entrega da empresa ao distribuidor e depois à farmácia. ”