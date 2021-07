Mercado de transferências, ataque da Juventus: um novo encontro

Juventus, novo encontro com Sassuolo para Locatelli: continua sendo o grande gol do meio-campista da Juventus

Manuel Locatelli Continua sendo o grande gol do meio-campista da Juventus. Meio-campista SassuoloNovo campeão europeu com a seleção nacional de Roberto Mancini, é o primeiro nome na lista de gerenciamento Juventus. Na verdade, Massimiliano Allegri solicitou especificamente um aumento de alto nível no meio e foi nomeado o primeiro na classe de 1998. A lesão de Arthur também afetará a Juventus, que retornará dentro de três meses após a cirurgia. Para obter atualizações em tempo real sobre o CALCIOMERCATO mais recente, Assine nosso canal de TV!

Leia também >>> Mercado de transferências, da França: entre em contato com Allegri, sim para a Juventus

Conforme relatado por Fabiana do vale de ‘La Gazzetta dello Sport’, hoje haverá um novo encontro entre Juventus e Sassuolo apenas para falar sobre o meio-campista do Lecco. As festas ainda estarão longe, mas a Juve deixará bem claro: a Juve está pronta para sair correndo. Resta convencer Sassuolo da proposta correta. A Juventus está oferecendo um total de US $ 30 milhões entre um empréstimo de dois anos e um compromisso de reembolso. Por outro lado, Niroverdi pede 40 milhões.