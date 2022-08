Liga dos Campeões, eliminatórias da fase de grupos: as quatro equipes

Dínamo Zagreb, Copenhagen e Glasgow Rangers qualificam-se para a fase de grupos Liga dos Campeões. Croácia elimina Bodo Glimt: O jogo de volta terminou 4-1 na prorrogação. Os dinamarqueses venceram o Trabzonspor (0-0 na segunda mão depois de 2-1 na primeira mão), enquanto os escoceses venceram após o duplo confronto com o PSV (2-2 na primeira mão, 0-1 na segunda mão com um pontuação decisiva). Um gol de Kulak). Identifique as quatro faixas que também incluem italianos: Milão (Escopo 1), Juventus (Escopo 2), Inter E a Nápoles (Banda 3). O primeiro dia acontecerá em 6/7 de setembro. O segundo dia é definido em 13/14 de setembro, 3 4/5 de outubro, 4 11/12 de outubro, 5 25/26 de outubro e último 1/2 de novembro. A final será realizada em 10 de junho de 2023 no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul.