Chelsea oferece 120 milhões de euros por Liao

Os Blues estão conversando com Jorge Mendes, pelo intransferível português rossonero. Em defesa do nome Thiao, Shaluba também é muito querido

Thiao está de volta à defesa

A proibição de status de Tanganga ainda não foi desfeita com o Tottenham ainda exigindo um compromisso de redenção e o Nottingham Forest disposto a gastar 20 milhões, aqui vem o nome de Malik Thiaw que sempre amou os rossoneri. Ainda é a alternativa à defesa, e o Schalke o avalia em cerca de 8 a 10 milhões de euros.

Chelsea, 120 milhões prontos para você

O Chelsea continua pensando em Rafael Leão. No momento não há oferta direta para o Milan – que considera intransferível e renovará assim que a paralisação for concluída com o RebBird – mas ambas as empresas estão em negociações com o agente Jorge Mendes, e os Blues também têm outros alvos (como Aubameyang ), mas estão convencidos em Inglaterra de que a correria pode chegar aos portugueses, que tem uma condição de 150 milhões. No entanto, o Chelsea gastará US $ 150 globalmente: 120 para o Milan, 16,5 para o Lille devido à rescisão unilateral do contrato e 15% de volta aos franceses para revenda. A Gazzetta dello Sport relatou isso.

Derby com o interior do slub

Segundo a Sky, o AC Milan também obteve informações sobre Trevoh Chalobah, seguido pela Inter de Milão na defesa. Os rossoneri estão interessados ​​em abrir o Chelsea (que poderá sair assim que a Fofana for comprada do Leicester) ao empréstimo com direito a resgate.

Equipe: Não de Lyon para West Ham a uma taxa de 50 milhões por pacoteÀ

De acordo com o L’Equipe, o Lyon teria rejeitado uma proposta do West Ham para a concessão de quase 50 milhões de euros de Lucas Paquetá. Os franceses esperam quase 10 milhões a mais do clube inglês.

WEST HAM, MOYES: “Baquet Show”

Às vésperas do jogo da Liga da Conferência contra o Viborg, David Moyes nocauteia Lucas Paquetá. “Estamos apenas tentando encontrar alguém que possa completar o que temos – explicou o gerente do West Ham -. Queremos agregar valor à equipe e tentamos fazer isso em muitas funções. Para Paquetá, fizemos uma oferta.. . 10, de 8 ou mentiroso 9. Acho que o pedigree dele é muito bom, nem sempre garante que vai dar certo, mas espero que ajude a melhorar.” O Milan está acompanhando a história de perto, já que vai receber 15% da venda de Lyon.

ONANA, É SOBRE BORDÉUS

Tendo desistido da pista de Onyedika, o Milan identificou Jan Onana como o perfil certo do meio-campo. Os agentes do jogador conversaram com a administração do Bordeaux: na diretoria há uma oferta de empréstimo rossonera, enquanto o clube francês pretende vendê-la imediatamente. Maldini e Massara, neste caso, querem ficar abaixo dos 5 milhões de euros, valor que Girondin considera insuficiente: é por isso que se trata de chegar a um acordo. O jogador virá com prazer para a Itália e nos próximos dias tentaremos satisfazer todas as partes.

Assinando uma renovação diária do Tonali

Sandro Tonali deve assinar uma renovação de contrato com o Milan nos próximos dias. O novo prazo será antecipado para 2027, com reajuste salarial.

Também Nottingham Forest em Tanganga

Luca Bianchin, da Gazzetta dello Sport, disse que o clube recém-promovido teria feito uma oferta pelo Tanganga. O Tottenham teria recusado, pois o número proposto por Nottingham seria inferior a 20 milhões de solicitações. O Milan continua vigilante e considera o Tanganga o alvo número um da defesa.

ROBACK PARA O EMPRÉSTIMO PARA NORDSJAELLAND

Está emprestado ao jovem avançado sueco Emil Roback: o jovem de 19 anos vai juntar-se aos dinamarqueses no Nordsjelland. O contrato é baseado em um empréstimo com direito de resgate. Para denunciar é Calciomercato.com.

Tire 17 anos de SIMIC do StutTGart

O Milan praticamente tirou Gian-Carlo Simic do Stuttgart Sub-19: o zagueiro nascido em 2005 chamou a atenção de vários clubes do Campeonato Europeu de Sub-17 que jogou com a camisa da Sérvia. De acordo com o Stuttgarter-nachrichten, até 1 milhão de euros serão pagos em bônus. Visitas médicas planejadas para os próximos dias.