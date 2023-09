Catanzaro e Edoardo Alfieri conquistam prata no Campeonato Europeu de Atletismo

Eduardo Alfieri Tudo começa com um desempenho esportivo impressionante no Campeonato Europeu Masters de Atletismo IMAC 2023 em Pescara. A caminhada em pista MT 5000, primeira prova destes Campeonatos da Europa, realizada na pista de Montesilvano, foi muito competitiva e o atleta do ASD Centro Sportivo Catanzaro Lido, Giovanile Catanzaro Lido, teve que se contentar com a prata como vice-campeão mundial na pista. A corrida foi vencida por um atleta tchecoslovaco mais jovem Lapka Miloslav. A diferença de idade e a preparação em pista do especialista nesta prova alteraram o resultado final. Mas devemos ficar satisfeitos porque Catanzaro não tem pista de atletismo homologada e o esforço realizado pelo atleta no pouco tempo disponível no acampamento Escola Menia ainda lhe rendeu um lugar no pódio. Enquanto a nova pista era inaugurada no Campuscola em Cosenza, a primeira corrida do Campeonato Europeu EMAC Marcia 2023 acontecia ao mesmo tempo na pequena joia da Via delle Study.

“De qualquer forma, isso é bom – diz o professor. Santo Mineo Chefe do Centro Desportivo Juvenil ASD Catanzaro Ledo e treinador Eduardo Alfieri -. Pensamos agora na corrida de estrada de 10 km no dia 26 de setembro e na corrida de 20 km no dia 30 de setembro em Pescara, onde acontecerão as corridas de caminhada em estrada e em estrada. O “road rider”, mesmo com atletas de certo calibre, pode dar a sua opinião. É um ano especial para Edoardo: na Itália as corridas correram mal em Milazzo por problemas de saúde e em Ancona pela avaliação do árbitro após a chegada. Depois, o empenho que o tornou grande em Toruń, na Polónia, ao conquistar quatro medalhas de ouro e títulos relevantes nos Campeonatos do Mundo e acredito que o trabalho árduo e a consistência darão os resultados certos. Ele é o atleta a ser batido.” O ranking coloca o espanhol em terceiro lugar Pedro José Aranda Fernández, Alemão está em quarto lugar Herberto Noelo italiano está em quinto lugar Giuseppe Ea. Depois, novamente os italianos, polacos, austríacos e portugueses.