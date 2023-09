Monterossi Toccia – Taranto 2-3: cobertura ao vivo, placar final e destaques

Jogo Monterossi Toscia – Taranto na segunda-feira, 25 de setembro de 2023 Ao vivo: Após a revanche entre Fabrio e Palazzino, atacam com Antonini e Kanoute

Téramo – segunda-feira 25 de setembro de 2023 Será às 20h45 Monterossi Toshiya – Taranto A partida é válida pelo quinto dia do torneio Liga C -Grupo C. 0 a 0 é o resultado da última partida entre as duas equipes, datada de 16 de abril de 2023. A partida será disputada no Estádio Bonolis, em Teramo, e será dirigida porgovernar Giorgio Bosito de Bérgamo. Ele será auxiliado pelos assistentes Francesco Tagliaferri, de Faenza, e Alessandro Cassano, de Saronno, e o quarto árbitro será Domenico Mirabella, de Nápoles. predição Ligeiramente a favor de Monterossi, com as casas de apostas citando uma vitória a 2,60, enquanto um empate a 2,90 e uma derrota a 2,75. Nas últimas 5 corridas ele venceu equilíbrio 0 vitórias, 3 empates e 2 derrotas; Marcou 7 gols e sofreu 10. Com dois pontos na classificação, o time da Lazio perdeu a primeira partida para o Juventus Stabia e a última em Brindisi, em meio a dois empates com Banco Imobiliário e Latina. O técnico Romondini deverá dispensar Bonetti devido a um problema físico em Turim. O balanço do Taranto é de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas 5; Marcou 6 gols e sofreu 3. Após a vitória no clássico contra o Foggia, empatou com o Picerno e perdeu para o Benevento. Nossos leitores poderão acompanhar a transcrição ao vivo do encontro no mesmo local, a partir de tablets ou smartphones. A partir das 20h45 estará disponível Texto ao vivo. Estará disponível cerca de uma hora antes Formações oficiais A partir desta partida, os dois treinadores escolheram. A Juve Stabia está no topo da tabela da Liga Italiana – Grupo C com 10, com Torres e Latina com 8.

Destaques da partida

Quadro de classificação

Monterossi Toshiya: Mastrantonio D., Piroli D., Tartaglia A., Cinaglia D., Di Renzo A., Frediani M. (de 38′ Via Ecoban J.), Di Paolantonio A. (da rua Fantacchi T. 30′), Parlati S., Silippo A., Costantino R. (da Rua Fano M. 16), Palazzino F. (Da Rua Tolomelo 25 F.). disponível: Petanti L, Conti P, Di Francesco D, Ferreri G, Giordani P, Perrotta F, Rigon A (goleiro), Ceni S.

Taranto: Vannucchi G., Riggio C. (de 1º Heinz J.), Antonini Lui M., Enrici P., Kondaj E. (de 3 Mastromonaco G.), Calvano S., Fiorani M., Zonta L. (de 17′ Via Romano A.), Panico C. (de 22′ Via Ferrara A.), Cianci P., Fabro M. (Da Rua Canoti, 17′). disponível: Bifolco A, Capone F, De Santis, Di Serio A (GK), Hisay D, Loliva A (GK), Orlando F, Papaserio G, Samelli L.

Redes: Aos 10′ pontos Palazzino F. (Monterosi Tuscia), aos 28′ pontos Parlati S. (Monterosi Tuscia), aos 8′ pontos Fabbro M. (Taranto), aos 43′ pontos Antonini Lui M. (Taranto), aos 20′ aponta Canuto M. (Taranto).

Avisos: Na Rua Senália, 18′, Dr. (Monterossi Toccia), aos 38′ Via Frediani M. (Monterossi Toccia), aos 45′ + 4 St. (Monterosi Toshiya) aos 9′ Kondag ponto E. (Taranto), aos 32′ do Reggio C. (Taranto), na 34′ Via Cianci B. (Taranto), aos 45′ Via Antonini Louis M. (Taranto), aos 45’+1 Via Calvano S. (Taranto).

Escalação oficial do Monterossi Toccia – Taranto

Monterrosi (4-3-3): Mastrantonio. Tartaglia, Sinalia, Palazzino, Di Rienzo; Frediani, Di Paolantonio, Pirolli; Parlati, Costantino, Celebo. disponível: Rigoni, Di Francesco, Ecoban, Giordani, Fantacci, Petanti, Perotta, Cini, Conte, Tolomilo, Ferreri, Fano. treinador: Romondini.

Taranto (3-5-2): Vanucci. Enrisi, Antonini, Reggio; Kundig, Zonta, Calvano, Fiorani, Panico; CIANCI, Fabro. disponível: Lolliva, Di Serio, Ferrara, De Santis, Romano, Samelli, Bifulco, Haynes, Hessay, Papacerio, Capone, Mastromonaco, Kanoute, Orlando. treinador: Capuano.

Possível escalação para Monterossi Toccia – Taranto

Monterrosi (4-3-3): Mastrantonio. Tartaglia, Cinaglia, Cini, Crescenzi; Verdi, Altobelli, Frediani; Silippo, Costantino, Di Francesco. treinador: Romondini.

Taranto (3-5-2): Vanucci. Haynes, Antonini, Reggio; Kundig, Zonta, Calvano, Fiorani, Panico; CIANCI, Fabro. treinador: Capuano.

Onde assistir ao jogo na TV e transmissão ao vivo

O jogo Monterossi Tocchia – Taranto, válido pela quinta jornada do Campeonato Italiano – Grupo C, pode ser acompanhado ao vivo e exclusivamente pela Sky Sports no canal 255. Para portadores de ingresso de temporada, a partida estará disponível para transmissão ao vivo via Sky Vá para o serviço. Também em dispositivos móveis, como smartphones e tablets, pode ser baixado gratuitamente nas principais lojas do mercado e é destinado aos assinantes. Também disponível agora.