Scudetto Napoli, torcedores da Udinese, Atalanta e Juventus contra as comemorações em suas cidades: “Eles terão respostas suficientes”

Mais e mais fãs fizeram fila para as comemorações em sua cidade natal, Nápoles. Em primeiro lugar, os fãs de Salernitana expressaram seus pensamentos sobre o assunto, completos com um comunicado de imprensa do Granata Ultra. Então os torcedores da Juventus também se juntaram, há cerca de uma semana – o arquivo de ganhos de capital chegou à mesa da UEFA – seguido por Varese, Torino, Atalanta e, finalmente, Udinese, o próximo adversário do Napoli na noite de quinta-feira. A equipa da Juventus não quer estar “fora do local” nem alienar os adeptos azzurri para festejar o tricampeonato da bandeira italiana. Há um sentimento que outros torcedores de futebol também compartilham.

Por outro lado, outros adeptos mostraram-se mais desportivos: «Uma declaração destas envergonha-me! Seja pelo scudetto ou pela salvação, é bom festejar, o importante é respeitar a cidade e os monumentos das cidades e que isso seja só alegria e felicidade. Talvez um dia também celebremos o Scudetto.”

Um clima hostil que atrapalha a vontade de comemorar, esperada há 33 anos, muitos torcedores do Napoli, bem 35 milhões em todo o mundo Segundo pesquisa da Nielsen.

Declaração de ultras da Udinese

“Udine é apenas preto e branco. Nunca permitimos que torcedores da Juventus, Milan e Inter comemorassem em nossa cidade. Da mesma forma, celebrações de qualquer tipo pelos napolitanos não são bem-vindas nem toleradas. Udine é apenas preto e branco em comparação! ». Este é o texto de um comunicado de imprensa divulgado à tarde pelo Curfa Nord, da Udinese. Uma mensagem que chamou a atenção da polícia porque tais advertências podem ser vistas como ameaças reais. lá Sede da Polícia de UdineEle ofereceu duas explicações diferentes. O primeiro está relacionado com os parques de estacionamento que poderão circular pela cidade no final da tarde de amanhã se o Nápoles conquistar o seu terceiro scudetto. A segunda está ligada ao jogo de quinta-feira, dia 4, pelas 20h45, na Dacia Arena, onde os adeptos do Napoli estarão presentes durante a maior parte do estádio, tendo iniciado uma verdadeira corrida por um bilhete.

De salientar que existe tensão entre os adeptos desde 2010 quando ocorreram confrontos no exterior do estádio do Friuli com várias lesões. Desde então, sem falta, a equipe do Curva Nord vem cantando contra os napolitanos em todas as partidas. O alerta entre as potências do sistema é máximo.

Enquanto isso, o clima está esquentando em Udine: “Vamos aumentar a segurança em torno da equipe, que ficará no Friuli por duas noites, a partir de amanhã – disse” Governante de Udine, Massimo Marchicello, torcedor do Napoli e da Azzurra – Serão nada menos que 12 mil torcedores convidados em todos os setores do estádio. Também graças à colaboração da Udinese Calcio, estamos fazendo apelos para que os ultras locais não tentem estragar a festa. No momento, não vemos nenhum problema de ordem pública e esperamos que seja apenas uma grande celebração pública.”

A frente anti-scudetto

Udine não é a única cidade indiretamenteE ameaçou os torcedores do Napoli: mensagens semelhantes atribuídas aos torcedores de Atalanta, Varese e Juventus circularam na internet e nas redes sociais.

A primeira, intitulada “Bérgamo não comemora”, termina com um insulto direto aos torcedores do Napoli: “Cem anos atrás, era assim… Você chupa Pulcinella!». Um aviso semelhante veio do Ultras Varese, que literalmente escreveu «Varese Support Varese: comemorações de outras equipes em nossa cidade não são bem-vindas. Especialmente os de Nápoles ».

E, finalmente, havia também o ‘conselho’ recebido do grupo de torcedores da Juventus em 1º de novembro de 1897: ‘Em Turim só há dois times que podem pintar os quadrados. Mesmo quando nossos primos o fazem para comemorar suas promoções de Série B para Série A, lutamos para nos conter. E não para descer, mas também é a cidade deles. Esta não é a sua cidade Então evite porque não deixamos você».

Ultra Varese

Até os torcedores mais ferrenhos de Varese: “As comemorações de outras equipes da nossa cidade não são bem-vindas. Especialmente os de Nápoles ». E em Turim, o Ultrà Juventus definiu em 1º de novembro de 1897: «Apenas duas equipes podem colorir os quadrados. Esta não é a sua cidade, então evite porque não vamos deixar.”

Comunicado de imprensa de Salerno

Na página do Facebook dos fãs de Salernitana «Ultras e arquibancadas»Você pode ler o post que fala sobre «identidade e tradição»: o comunicado de imprensa enfatiza como o povo de Salerno só apoia Salernitana «em defesa do território, tradições e admiração dos cidadãos».

O comunicado de imprensa dizia: “Em algumas semanas, o futebol italiano provavelmente testemunhará um time que reescreverá a história e levantará questões sobre o poder dos clubes do norte da Itália. Nápoles está prestes a viver seu sonho como deveria, mas isso não nos preocupa. Não adianta esconder que existem alguns fãs “dissidentes” na cidade e esta mensagem é para eles. Ao chegar a este importante marco, o respeito da cidade e de todos os torcedores de Salernitana deve ser o mestre, e isso é evidenciado pela colocação de qualquer Lenços e bandeiras azuis Nas escadas e certamente não nas varandas de Salerno. Todo mundo comemora em casa!! Enquanto vivermos, amaremos apenas uma bandeira, que é a bomba.”

Muitos se encontraram no comunicado de imprensa da Curva Sud Siberiano, mas também há quem discorde e pense que é certo sair fãs azuis De Salerno a possibilidade de festejar livremente.

Palavras de De Laurentiis

“Ganhamos o scudetto pela honestidade. Somos vencedores há anos, poderíamos ter vencido outros e parecia que os tínhamos vencido, mas o ataque constante às vezes nos impedia. ” As palavras vêm diretamente do patrono napolitano Aurelio De Laurentiis no final da mesa artística da província. Ele disse: “Há anos em que terminamos em segundo e poderíamos ter terminado em primeiro. Poderíamos ter ganho mais campeonatos, mas com certeza ganhamos campeonatos pela honestidade, porque sei que para viver é preciso seguir as regras, gostemos ou não”.

