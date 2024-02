País de Gales venceu Portugal, mas teve dificuldade para fechar

O segundo sábado da Copa do Mundo de Rugby de 2023 não tem grandes jogos no calendário, mas os jogos de hoje podem ser cascas de banana para alguns times que almejam as eliminatórias.. O problema a ser completamente evitado era Portugal para o País de Gales, que, tendo lutado tanto para vencer Fiji, e não sem polémica, apontava para um novo objectivo para consolidar a sua vaga nos quartos-de-final. Veja como foi.

Depois da primeira longa posse de bola no País de Gales, Portugal foi o primeiro a ameaçar com uma boa jogada que obrigou o País de Gales a cometer uma falta. Ele vai para Samuel Márquez, mas comete erro e acerta a trave. mas Quando Portugal perdeu a bola, o País de Gales acertou imediatamente um remate de Luis Reis-Zammit que saiu ao lado e fez o 7-0. Depois dos 9'. Agora Portugal está a sofrer, mas o País de Gales não aproveita para os portugueses respirarem.

Os minutos passam e a equipe de Gatland não consegue quebrar o equilíbrio. Aos 26 minutos, as coisas pioraram para o País de Gales. contra-atacar Portugal, Falta de Johnny Williams no chão, cartão amarelo para o meio-campista e o britânico se superou por 10 minutos. Portugal fez uma exibição maravilhosa, seja com a bola na mão ou na defesa em particular, pois não sofreu nada ao adversário. O País de Gales começou a ver fantasmas portugueses incapazes de construir, deixando mesmo a Portugal a possibilidade de um contra-ataque. Aos 37 minutos, Márquez vai a campo e encontra os primeiros pontos para os portugueses, e o placar sobe para 7 a 3 para o País de Gales. Mas no final o País de Gales finalmente marcou, e o fez depois que Williams passou na frente e ultrapassou-os, mas Na jogada seguinte ele enterra em Dewey Lake e o placar vai para o intervalo em 14-3.

O País de Gales quer finalizar o mais rápido possível no início do segundo tempo, mas volta a se perder, perdendo um toque de 5 metros. Houve grande pressão britânica, mas foi inútil e o pé português mandou de volta os anteriores favoritos. Aos 50 minutos, Márquez entrou em campo de longa distância, mas errou a trave. A equipa de Gatland está a tremer, e agora Portugal está muito cansado e a cometer erros, e Aos 56 minutos, chega a terceira tentativa do País de Gales, desta vez com Jack Morgan, e o placar sobe para 21-3.

Portugal tenta reagir, ganhando um livre de uma distância de 5 metros, e na ação seguinte surge um tento de Nicolas Martins, que representa o primeiro marcador da seleção portuguesa, que reduz a diferença para 21-8. Portugal recuperou a força e a coragem e voltou a pressionar, mas perdeu a eliminatória oval para os 22 rivais. No entanto, o País de Gales tem de voltar a pressionar, pois ainda não conseguiu aquele bónus de ataque que parecia ser o salário mínimo antes do jogo. Foi necessário que Gales, aos 75 minutos, finalmente encontrasse o intervalo da vitória. A bola é rasgada, um contra-ataque e a bola chega a Gareth Davies que chuta entre as traves. Mas a medida foi contaminada pela obstrução galesa e o TMO anulou tudo. Aos 77 minutos, Vincent Pinto chutou alto, mas levantou a perna e acertou Josh Adams no rosto e recebeu cartão amarelo. Para a ala portuguesa. Última oportunidade para o País de Gales, mas a excelente defesa portuguesa impulsiona-os para a frente e nada acontece. Os britânicos insistiram e quando o tempo acabou foi Faletau quem deu o bónus à sua equipa e o jogo terminou 28-8, mas o País de Gales surge com mais dúvidas do que certezas..

Foto: Michael Steele – Rugby World/Rugby World via Getty Images