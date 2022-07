Roma, Dybala ainda é muito difícil. Mourinho agora pensa em Zaha do Crystal Palace – Corriere.it

A partir de Gianluca Piacentini

Dybala é a melhor solução, mas o argentino quer e espera o Inter. Mourinho e Pinto gostam muito do extremo Zaha, o marfinense do Crystal Palace, 14 golos em 33 jogos na última Premier League.



À esquerda, o marfinense Wilfried Zaha, avançado do Crystal Palace (Iba).



Com o futuro de Zaniolo ainda pendente, o norueguês Solbakken que pode ficar no Bodo/Glimt até janeiro de 2023 para se libertar em uma transferência gratuita, Carles Perez saindo com Kluivert (como Marselha e West Ham, Mourinho estudando nos últimos dias em profundidade), Roma procurando um jogador de ataque Para trabalhar ao lado de Abraham. Dybala continua sendo a solução mais bem-vinda para o técnico português, que se mudou pessoalmente nas últimas semanas para convencê-lo, mas o argentino prometeu à Inter e os Nerazzurri estão esperando para vender um de seus atacantes redundantes. A Roma continua monitorando a situação, mas o agente argentino também avalia soluções no exterior, já que na Itália, com exceção do Inter, nenhum dos grandes nomes fez ofertas concretas.

A trajetória de Guedes caiu, com o Valencia não resistindo à demanda inicial de 40 milhões de euros em dinheiro, um valor que a Roma poderia ter alcançado também, mas com a inclusão de alguns homólogos técnicos como Carles Perez, Diawara ou Villar. O novo nome das últimas horas é Wilfried Zaha, marfinense do Crystal Palace, nascido em 1992, 14 gols em 33 jogos da Premier League. Seu contrato termina em 2023, e é por isso que o custo do cartão deve ser útil: seus clientes o sugeriram para Roma, Mourinho e Pinto como perfil, mas no momento nenhuma medida oficial foi tomada. READ Futuro Inter, Stephen Chang assusta Conte e os fãs

Sempre impedido de negociar com Sassuolo por Frattesi, Pinto olha de perto para o Lyon, onde Aouar, o médio nascido em 1998 e muito popular: um director moderno capaz de jogar em qualquer posição, a um custo de cerca de 20 milhões de GM português gostaria. Menos sob um contrato que expira em 2023. Seria mais fácil chegar a Saul, de quem o Atlético de Madrid também teria cedido por empréstimo (na temporada passada ele estava no Chelsea e não gostou), mas seu salário (8 milhões ) torna o caminho claro. Sábado, primeiro teste da temporada (às 17h em Trigoria, a partida não será visível nem nas redes sociais oficiais) contra o Trastevere: Mourinho vai permitir que muitos jovens jogadores joguem. As seleções nacionais regressam na segunda-feira e partem para Portugal na terça-feira. Sorteio da Copa da Itália: Roma no palco a partir da segunda rodada em janeiro. Nos quartos possível confronto com o Napoli.