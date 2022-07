Ziyech-Renato Sanches: Milan trabalhando em salários. o ponto

MilanNews.it

© Foto Daniel Bova/Image Sport

O Milan atua no mercado de transferências e quer trazer de volta os jogadores desejados pela equipe de Stefano Pioli para ser mais competitivo. Os nomes conhecidos são Hakim Ziyech, Renato Sanchez e Charles de Kettler.

Para os dois primeiros arquivos, o clube está trabalhando duro na situação salarial. Ziyech recebe 6 milhões líquidos de Chelsea e Milan, que abre uma fórmula de empréstimo com direito a se tornar obrigação, e quer uma contribuição dos Blues para pagar o salário marroquino. Quanto a Renato Sanchez, a decepção no Paris Saint-Germain não convence, aqui que a bola passa para barganhar com Jorge Mendes, que ao longo dos meses compensou e relegou o salário a ser pago a Renato, mas com o poderoso agente ali e o de Leão renovação também está em jogo, em uma trama Provavelmente falaremos sobre isso nos próximos dias.

Na De Ketelaere, o Milan prepara a nova oferta para apresentar a Bruges que não ultrapassará 30 milhões de peças fixas. A ideia do AC Milan é incluir uma porcentagem significativa de revenda de talentos futuros, além de Jongdal e Roebuck como potenciais contrapartes técnicas.