Roma, Tadi se emociona ao falar de Franco Sensi: Aqui está a história

Roma – Eu era Rodrigo tady O novo host de transmissão ao vivo no Twitch com agência mundial de futebol A partir de Alessandro Lucchia primeira agência internacional de futebol a também desembarcar nesta plataforma. em Deritz O antigo médio da Roma foi transferido Ele traça sua carreira e revela anedotas e curiosidades. O brasileiro também exibiu seu estúdio em São Paulo com um conjunto recorde de 462 camisas, um futebol de mesa amarelo e vermelho no banco que combina perfeitamente com o Estádio Olímpico.

Aqui está um trecho de suas declarações no contexto da figura A história do WSA Que traça a relação entre a agência e seus antigos clientes:

“Este clube é sério, faz tudo pela cidade e os torcedores que merecem, trouxeram um mentor muito importante como Mourinho, que costumava vencer onde quer que fosse. Ganhamos a liga da conferência, levantamos a taça que nos passou, mas perdemos por muitos anos. Graças a isso, Roma começa a ser mais respeitada na Europa, e coisas mais bonitas estão por vir. Eu sou romeno e na final em Tirana eu estava na frente da TV e comemorando como todos os romenos“.

“Toda vez que falo sobre isso, me emociono, me sinto em casa. Apesar de não termos ganho muito, sempre fiz o meu melhor e eles me respeitaram. Isso fez com que eu me apaixonasse não apenas pelo time, mas pela cidade e pelos torcedores. E eu digo a eles que nada mudou, estou um pouco mais velho, mas eu os amo! “

O melhor momento da sua carreira

“Depois da final da Copa da Itália de 2007, descemos do avião na volta de Milão e encontramos o presidente Franco Sensi chorando. Este foi o melhor momento da minha vida, que sempre levarei no coração. Obrigado novamente à família Sensi que me queria em Roma. A única coisa que lamento não é a nossa capacidade de dar à Roma o Scudetto com esta equipa, tocamos várias vezes mas foi um dos períodos mais difíceis do futebol em Itália, onde todas as equipas lutaram ponto a ponto.”

Relacionamento com a WSA

“Foi o Rocky Junior com quem joguei no Palmeiras que me apresentou ao Alessandro Lucci, ele me ajudou muito em um dos piores momentos da minha vida, quando sofri um acidente depois do primeiro ano e uma ótima temporada no Siena onde perdi meu irmão. Desde 2003/2004 comecei essa amizade que se tornou Família. Se Alessandro Lilly não estivesse lá, não sei como minha vida teria terminado. Não só no futebol, ele trabalhou como meu agente, amigo e pai .

Relacionamento com De Rossi

“Não sentimos muito, mas tenho muito respeito por Daniele, ele é mais do que qualquer um jogador da Roma dentro, em cada gol ele foi o primeiro a alcançar, comemore essa determinação que ele sempre teve, ele foi um grande parceiro, aprendi muito dele. Ele era Ele e Totti os colocaria no time mesmo com 90 anos! Na minha nova função como treinador, tenho certeza de que Daniele vencerá.”