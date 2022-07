Tênis e Djokovic Nuri retornam e voam para a final em Wimbledon

O sérvio venceu o britânico, ídolo local, em quatro sets por 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 e chegou às oitavas de final em Londres. Ele vai lidar com Kyrgios

Incrível Novak Djokovic Ele vence ao alcançar seus 32 finais em um Grand Slam. para mim WimbledonO sérvio derrotou os britânicos nas semifinais Cameron NorrieNo. 12 no mundo com uma pontuação de 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Alguma emoção inicial para o campeão vencer o retorno e, no domingo, ele enfrentará o australiano no capítulo final Nick Kyrgios Que chegou a sua primeira final ainda Rafael Nadal confiscado.

Vinte e sete vitórias consecutivas em Wimbledon e novo melhor desempenho pessoal. Novak Djokovic prova mais uma vez que está confortável na relva e regressa pelo quarto ano consecutivo à final em Londres. Desta vez, o sérvio venceu Cameron Nouri com pouca dificuldade depois de uma corrida que começou forte. O britânico começa melhor que Djokovic, pois este sofre e comete muitos erros. Tanto que o inglês avança com uma pausa e em meia hora vence o primeiro set. O sérvio volta a campo com um foco diferente e vence o segundo set, repetindo a partida com um empate. A classificação ATP número 3 volta lentamente aos seus níveis e domina no terceiro nível, subindo imediatamente para 5-1 e fechando os jogos na primeira oportunidade vantajosa (6-2 última parte). No quarto set, Djokovic aproveitou o pequeno deslize do dono da casa e tomou fôlego. Nuri não desiste e permanece apegado ao oponente (5-4). Na última partida, Noel não errou e, diante da torcida do meio-campo, pegou o passe para sua oitava final no gramado inglês.

E ele enfrentará o sérvio, no capítulo final de Wimbledon, Nick Kyrgios. O australiano é um dos poucos jogadores que pode ter um histórico positivo contra o campeão do torneio. Os precedentes estão sorrindo para o jogador do Canberra, que conseguiu se estabelecer em dois grupos nos dois últimos confrontos diretos. Por outro lado, o sérvio pode superar seu número pessoal de títulos consecutivos conquistados em um dos principais torneios. No domingo, a revanche entre os dois selecionará o novo Rei de Wimbledon.