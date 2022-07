Renato Sanchez e Rafael Leão na balança, torcedores do Milan encontram o ‘bandido’

Estes são os dias de emoção para os fãs Milão. Após a tão esperada fumaça branca das reformas Maldini e Masara, O foco mudou para as próximas negociações e para um tema que corre o risco de se tornar um slogan: aqueles associados à renovação Rafael Lião. O atacante português, melhor jogador do campeonato italiano da Série A, pede um grande reajuste salarial. Enquanto a excitante reabertura das negociações para Renato Sanchez Confronta com as exigências do meio-campista que quer seis milhões de netos por temporada para assinar.

O mais novo Liao e eu amamos Sanchez: a constante é Mendes

A constante em ambos os casos é representada pelo poderoso advogado da ourivesaria lusitana: Jorge Mendes. O agente, muito ocupado nos dias de hoje para encontrar acomodação rápida e bem-vinda para seu brilhante cliente, Cristiano Ronaldo, é o “cara mau” na situação dos torcedores do Milan, como nos quadrinhos há alguns anos. É, segundo os adeptos, que procura aumentar o preço do salário tanto no caso de Liãoque apresenta ofertas faraônicas de várias grandes empresasEuropaa partir disso em Sanchez. Inserção PSGNa verdade, para muitos, era apenas uma farsa.

De Portugal: Sanchez disse não ao Milan

Para muitos, a indiscrição, que o jornal desportivo português Record relata em maiúsculas, tem a ver com Renato Sanches. se em Itália De fato, as notícias do acordo chegaram a dez milhões de Milão e Lille Para o cartão do meio-campista, em Portugal intitulado: “Renato Sanchez diga não Milão Ser o novo reforço do PSGE concluindo: “Os rossoneri tentaram de tudo para convencer o jogador a ir para a Primeira Divisão, mas sem sucesso”.

Torcedores do Milan x Mendes: uma revolução nas redes sociais

Não são poucos os que veem uma mão Mendes Mesmo nesta “força”. “Mendes Usos Milão Acelerar Paris Saint Germain Leva Sanches. Paris Saint Germain Em 5 minutos fecha com noite‘, escreve Giampiero. Não há partido em Milão para estender um convite: ‘É hora de erradicar Mendes Do mundo Milão… bem como com outro clã famoso que montou as performances de muitos ex-jogadores do Milan.”

David também interrompeu: “Desista rapidamente Renato Sanchez e aposte nisso Adly e Boubija. Mendes Outro elemento que deve desaparecer do futebol o mais rápido possível.” Zero Parameters tem sua própria teoria: “Up Sanchez Para mim, a questão é simples: fazemos um acordo, então Paris Saint Germain E ele mudou de ideia. Truque Mendes Para nos forçar a aumentar o lance, etc. É apenas um palpite de fontes não confiáveis. vamos ver. E se ele pular, melhor ainda.” Até Melanesta 100% justifica o agente: “Mendes Ele faz seu trabalho e, no final, a pedido de seus clientes.”

