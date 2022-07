Nápoles, Giuntoli: “Oferecidos 6 milhões por temporada em Coulibaly”

Sobre a aposentadoria de Dimaro, o diretor esportivo esclareceu que está pronto um mandato de cinco anos para o zagueiro (mais um futuro como treinador): “Dybala? Inatingível”

Vai direto ao ponto em que não tem muito para arrancar. Falando sobre o mercado. E de Coulibaly em primeiro lugar, mas também a Fabian Ruiz, Mertens e outros. “No Caledo colocamos uma braçadeira de capitão muito grande, Lorenzo não combinava com ele”, diz Luciano Spalletti. “Se você falar com ele… pode ser.”

O treinador não fala em acorrentar-se, porque o director desportivo Cristiano Giuntoli esclareceu uma notícia que surgiu nestes dias: “Para Koulibaly, não chegou nenhuma oferta oficial. É demais para nós, como clube, como equipa”. E como ambiente. Quase todos os dias com ele. O presidente lhe ofereceu 6 milhões líquidos por cinco anos, uma proposta indispensável, e depois lhe ofereceu um cargo de gerente do clube. Um grande sacrifício para a empresa. Este ano voltamos com cortes de sustentabilidade que são uma garantia para os torcedores para o futuro. A confirmação dos números muito altos na crise atual significa que eles têm um valor duplo. O jogador teve tempo para pensar sobre isso. Estamos esperando por isso.”

Fabiano e Mertens – O treinador explica sua fala como um todo para todos que estão “na balança”: “Se estiverem calmos e entusiasmados, o Napoli poderá fazer partidas importantes, como no último torneio. Obviamente, o clube faz importantes. Propostas contratuais , a nossa vontade é que, no entanto, dadas as dificuldades no futebol, eu não possa ser tão duro como alguns dos meus companheiros de equipa com os seus clubes, e de qualquer forma, circulam muitos rumores no mercado de transferências onde existem jogadores fortes. onde há posições fixas e não queremos ser assim.” Giuntoli explica especificamente: “Fabian ama a cidade. Estamos conversando com sua agência, ele ainda não recebeu uma oferta. Ele está olhando em volta. Ele levará uma para ir embora e ficaremos juntos se as condições forem Para continuar. Porque não queremos vender ninguém e estamos felizes.” Com nossos jogadores. O presidente fala diretamente com Mertens: Ele fez uma oferta de 5 milhões brutos, 2,5 de patrimônio líquido, que ele não No momento, a situação é que não posso dizer mais porque há anos uma forte relação direta entre De Laurentiis e Dries ” . Isso revive as esperanças dos torcedores que ainda querem marcar o gol do artilheiro Ciro no azul. READ Udinese Napoli AO VIVO: atualizações ao vivo

sem dybala – Giuntoli também explica a estratégia de transferência do clube: “Achamos que o Dybala está fora de alcance. Nunca pensamos nisso. Há um acordo sobre Meret para estendê-lo e será formalizado em breve. Amamos nossos jogadores. – Transferível. Estamos esperando . A oportunidade certa para outro goleiro. Para entrar no Merit. Sirigu pode ser uma das alternativas. Então procuramos um quartel central que atenda às necessidades do treinador. Politano? Sem oferta oficial. Não queremos. Não quero vendê-lo. Ofertas que podem ser avaliadas. Então vamos agir de acordo. Deulofeu? One Os jogadores que fomos informados. No momento não há negociações, a equipe está bem. Aproveito esta oportunidade para agradecer a todos os jogadores expirados que nos deixaram. De Ospina – que escolheu um caminho mais barato que o técnico para o seu futuro – a Malcuit, Ghoulam, que fez tanto por este clube. Especialmente Lorenzo Insigne. Também a Mertens, por enquanto…”. Em seguida, acrescenta a Osimhen: “Todos sabem que temos grandes expectativas em relação a ele. Houve inúmeros telefonemas para obter informações, mas todos sabem que, para afastá-lo de Nápoles, precisamos de ofertas muito importantes que ainda não chegaram. muito sobre ele.”

Consulte o técnico – Spalletti espera com confiança: “Só de pensar no replay da Liga dos Campeões me faz acordar com um sorriso todas as manhãs. Agradeço a Insigne pela contribuição que deu para entrar neste evento, com outros. Agora estamos treinando duro para poder . Começar forte, como fizemos no ano passado. Posso garantir aos fãs meu compromisso máximo e o dos meninos. Depois veremos o que podemos almejar ao longo do caminho. Mas vamos elevar a fasquia. Vamos ver se temos jogadores de certo nível, na Liga dos Campeões você precisa de um personagem para poder se comparar com os grandes europeus.” Em seguida, sobre os solteiros: “Merritt está sobrecarregado com um erro que muitos cometeram na época. Quem disse que ele não é bom com os pés? Ele está treinando para melhorar, mas é muito confiável, porque há anos está de volta em casa. Equipe. Mas Não há lugar seguro A este nível, com muitos compromissos internacionais Ninguém nos outros clubes copa tem lugar garantido para todos os jogos São necessários dois bons guarda-redes Kvaratskhelia e Oliveira chegaram com grande motivação para mostrar as suas qualidades Paramos o pleno- para trás um pouco para não colocá-lo em perigo após a lesão Exames físicos mostram que Kfara precisa de muito treinamento. Eles são jovens e vai levar tempo. Também deixamos você Zerbin. E depois Politano e Lozano que se saíram muito bem. Deve haver a necessidade de mais bolas altas para a cabeça de Osimhen que tem qualidades tremendas e espero que ele continue melhorando. Ele tem que aprender algo sobre o timing dos movimentos. E nós temos que aproveitar mais. ù Suas grandes qualidades de cabeça , na verdade.” Então, novamente sobre Zielinski: “Eu também acho que vou colocá-lo um pouco para trás para ter mais espaço na frente e se expressar melhor. Vai depender de como jogarmos, de como o mercado se desenvolver. Se alguém sair”. READ 5 defensores serão publicados no Fantasy Football

olá calzone – Finalmente sobre a comissão técnica: “Saudamos e agradecemos a Francesco Calzona, que será o técnico da Eslováquia. É verdade que ele tem a ambição de alcançar um papel importante, obrigado pelo que Salvatore Sassa Rosso nos deu. meu capitão quando eu era técnico do Ancona. Ele também jogou no banco como jogador do Maradona Em campo. Enquanto Baldini está de volta conosco.

9 de julho de 2022 (alteração em 9 de julho de 2022 | 21:11)

