Strade Bianche 2023, todos italianos na prova. Azzurri a mais representativa, Bettiol e Ulissi pelo golpe – OA Sport

A Itália entra no ciclismo internacional com a perna reta. Depois da Copa Laigueglia na quarta-feira, amanhã será o dia estradas brancas, O Extremo Norte da Europa é agora um dos eventos mais aguardados no cenário mundial, graças às suas seções de estrada de terra. ir para iniciar a análise do menu, Bel Paese será o mais representado na prova com 35 corredores.

Quem entre eles poderia ter uma palavra a dizer em uma corrida tão difícil? certamente Alberto Petiol. O vencedor do Flanders 2019 deve representar o primeiro atacante do EF Education-Easypost. Dois outros corredores adequados para tais rotas são Andrea Baggioli e Davide Ballerinimas eles têm um “problema” em ter que fazer backup Julian Alphilippe O passo rápido de Soudal.

Fique atento ao cartão Lorenzo Rota Para Intermarche-Circus-Wanty. O jogador de 27 anos, nascido em Bérgamo, deveria ser candidato ao português Rui Costa, mas não é dito que ele possa atuar como um ‘segundo atacante’ para sua equipe. Diego Ulissi deveria vestir a patente de capitão com a camisa da seleção dos Emirados Árabes Unidos, mas quem sabe David Formolo e Alessandro Coffei não poderão fazer suas próprias corridas.

White Streets 2023, italianos na corrida

Citroën AG2R: Andrea Vendrum

Astana – Cazaquistão: Leonardo Basso, Manuel Poirot, Simone Velasco, Antonio Nibali

Bahrein – Al Nasr: Andrea Pasqualone

EFUCATION-EASYPOST: Alberto Petiol See More

EOLO-KOMETA: Simone Bevilacqua, Andrea Garosio, Mirco Maestri, Andrea Pietrobon, Samuele Rivi

Green Project – Bardiani CSF-FAIZANÈ: Alex Tullio, Luca Colnaghi, Davide Gaboro, Riccardo Luca, Filippo Magli, Alessandro Tonelli, Samuele Zuccarato

Intermarshow-Circus-Wente: Simone Petelli, Lorenzo Rota

Q36.5 EQUIPE DE CICLISMO PRO: Gianluca Brambilla, Walter Calzone, Filippo Conca

SOUDAL-QUICK STROKE: Andrea Baggioli, Davide Ballerini

Arcaia Samsic: Alessandro Ferri

Equipe DSM: Lorenzo Milesi

JAYCO-ALULA: Filippo Zanna, Alessandro De Marchi

Totais: Daniel Oss

Trek Segafredo: Dario Cataldo

Equipe dos Emirados Árabes Unidos: Diego Ulissi, David Formolo, Alessandro Coffi

Foto: La Presse

