Atletismo, Sinta Vesa na final dos 1500 metros. Circuito No Campeonato Europeu Indoor Del Bono foi eliminado – OA Sport

Sentayho Vesa qualificou-se para a final dos 1500m no Campeonato Europeu Indoor 2023 Atletismo. Azul, que há algumas semanas bateu o recorde italiano da milha, interpretou melhor uma bateria muito rápida na pista de Istambul (Turquia) e na final soube se movimentar bem para pegar a bola. Quarto lugar com o tempo de 4m08s54, primeira repetição (Os três primeiros colocados nas três eliminatórias e os três primeiros colocados ganharam uma passagem para o capítulo final).

O friuliano de 26 anos de ascendência etíope, que possui uma tripulação de 4:07.13, comemora a passagem da transformação e Amanhã ele poderá voltar aos trilhos para jogar por algo importante, mesmo que a competição certamente pareça acirrada. Ela foi precedida na linha de chegada pela romena Claudia Pobusia (4m07s63), a polonesa Sofia Inawi (4m07s91) e a britânica Katie Snowden (4m08s27). Atrás dele estavam a luxemburguesa Vera Hoffmann (4m08s73, recorde nacional) e a sueca Hana Hermansson (4m09s32).

Eliminação do Atletismo Mattia Forlani no Campeonato Europeu de Indoor! Um começo difícil, 7,75 foi o suficiente para ter sucesso

Federica Del Buono tentou ser a heroína em sua própria série E ela competiu cara a cara, mas no sprint ela não conseguiu se expressar da melhor forma possível e ela fez Fechado na quinta posição No final de uma bateria altamente tática com tempos altos. Nossa amostra de cores Ele para em 4m23s59 e é eliminadoA britânica Laura Muir, como era de esperar (4:23.20), superou a portuguesa Marta Ben Freitas (4:23.30) e a espanhola Ajuda Marquez (4:23.39). Na terceira bateria, a espanhola Esther Guerrero (4:10,48) superou a britânica Ellie Baker (4:10,65) e a tcheca Christina Mackie (4:10,86).

Foto: Grana/FIDAL

