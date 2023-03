O português não perdeu esta temporada

© “Mario Rui” – foto de Moscovo

o Nápoles Ele não conquistou os três pontos poucas vezes este ano, graças ao jogo excepcional exibido e produzido em todas as quadras da Itália. Por outro lado, as derrotas foram menores, apenas Lazio e Inter venceram os líderes do campeonato liga E, tendo em conta copa italiana, Cremona. Em todas essas amargas derrotas, um fator comum pode ser destacado: A ausência de Mário Roy.

O lateral português não jogou no Milan, frente à equipa de Simone Inzaghi, quando a Serie A recomeçou após o jogo. mundoOntem contra Sarri, nem em noite chuvosa contra o Cremonese. Além disso, o Napoli empatou uma das primeiras partidas da temporada contra lichia por Marco Baroni, e o ex-jogador da Roma nem estava presente no momento. Um verdadeiro mascote da temporada Azzurri, não só na Itália, mas também na Itália Europavisto que contra o Liverpool, ad EnfieldO substituto Oliveira entrou em campo.

apenas contra florentino, a partida terminou empatada sem gols, Mário Rui não conquistou os três pontos. Por outro lado, ao longo da temporada, nenhum resultado foi alcançado que não seja o mais satisfatório e delicioso, que é a vitória.