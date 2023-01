O futebol é injusto, e às vezes quem merece ganhar perde

José Mourinho definiu o resultado Napoli-Roma como paradoxal, pois a sua equipa saiu derrotada mas com mais confiança do que antes: a razão está na análise do jogo feita pelo treinador português.

lá A derrota foi tratada apenas em casos extremos na casa dos chefes napolitanos É saudado como um sinal positivo pelo treinador Roma José Mourinho está feliz com o desempenho Seus filhos o apresentaram ao Estádio Maradona. Assim, os portugueses mostram-se mais confiantes no futuro após o nocaute externo frente aos napolitanos: “Parece contraditório, mas perdemos e estamos mais confiantes do que antes. Com certeza somos o time que mais fez o Napoli sofrerDe fato, o Special One disse aos microfones do DAZN no final da partida a derrota por 2 a 1 com o gol assinado por Cholito Simeone quando faltavam poucos minutos.

Treinador Giallorossi, comunicador altamente qualificado, No entanto, ele foi além, gritando contra a injustiça Pelo resultado, segundo ele, o Napoli é muito gratificante. “sÀs vezes o futebol é injusto e o time que merece ganhar perde. Merecemos vencer hoje e lamento o resultado Mas como eu disse aos homens: Rosto triste mas cheio de ânimo e até quarta-feira no Olímpico“Com efeito, continuou José Mourinho, é claro que a sua intenção é manter o ânimo de uma equipa que vinha de três vitórias consecutivas e que recentemente recuperou o entusiasmo que perdeu a meio da primeira mão.

No entanto, muitos sentiram nesta situação Na análise da partida, o português foi além do que dizia o gramado: Se é verdade que um empate teria sido um resultado justo como vimos no solo de Maradona, também é verdade que nenhum time merecia mais que o outro para alcançar a vitória. Obviamente, isso não diminui o bom desempenho de sua equipe, especialmente no segundo tempo, no difícil campo do Napoli, onde o Lecce (último dia 31 de agosto) só conseguiu somar um ponto neste ano.

De fato, há muitos sinais positivos que podem fazer Mourinho e Roma sorrirem após a derrota apertada para o Napoli: “paraPensávamos que o Napoli sofria sob pressão. Assumimos os riscos muito bemMatic é muito bom e os zagueiros também. Mancini jogou principalmente na lateral direita, com Caffarra e Ibanez na esquerda. Ok Smalling em Osimhen. Também arriscamos com Bove, Volpato e Tahirovic (os garotos) que estiveram do outro lado do muro no ano passado. Agora temos que esquecer a derrota e alimentar o ânimo com a forma como jogamos. É preciso olhar o calendário e a classificação para ver que já jogamos fora de casa contra Napoli, Milan, Inter e Juventus. Hoje estou saindo daqui e se você pensar na forma como jogamos nesses estádios, parece haver algumas barreiras mentais. Agora jogamos assim aqui, no San Siro ou no campo mesmo que não marquemos nenhum pontoAliás, o Especial que obviamente saiu de Maradona comentou com uma derrota mas com muita certeza.