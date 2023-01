AO VIVO TMW – Milan, Pioli: “Seria tolice continuar neste caminho, algo mudaria”

Ele vive

Depois de mais uma humilhação em janeiro, sofreu desta vez contra o Sassuolo por 2 a 5, Stefano Pioli Presente na coletiva de imprensa no ventre do San Siro: Acompanhe todas as declarações do técnico rossoneri diretamente com o texto ao vivo no. Extensão TMW.

TMW – Porque é que não foi nomeado um segundo guarda-redes?

“Fizemos esta escolha porque estamos confiantes em quem está disponível e porque Maignan está a recuperar da lesão”.

O que vai mudar?

“As coisas que não estavam funcionando bem há algumas semanas não funcionaram, então obviamente haverá alguns ajustes.”

O que De Kettleery viu?

“Tivemos um bom começo, tínhamos ilusões sobre o gol de Giroud. Depois achamos difícil responder e frágeis na fase defensiva.”

O que poderia mudar?

“Seria uma tolice da minha parte continuar num caminho que não nos traz resultados, por isso vou fazer algo táctico e mentalmente. Os jogadores não estão apáticos nem atentos, mas estão a passar um momento difícil. derrota pesada. Quase como uma derrota de Bérgamo: pressionamos lá e retomamos.” Certamente não vamos ganhar o campeonato novamente, mas voltar à Liga dos Campeões é fundamental.”

O que os torcedores prometem ao olhar para o dérbi?

“Prometo que faremos tudo o que pudermos durante toda a semana para vencer o Derby.”

Qual é a opinião de Pioli sobre os cinco gols do Sassuolo?

“dor”.

15:43 | Aqui termina a conferência de Bioli.