Enquanto isso, o Inter pensa em Demiral

Os nerazzurri querem pelo menos 15 milhões de euros, e a companhia francesa, 10. Se o eslovaco ficar, a braçadeira de capitão será retirada.

Milão Skriniar imediatamente em Paris Saint Germain: Sim não Talvez. O clube francês que vazou a vontade do show 10 milhões de euros O eslovaco, que teria chegado em junho, tem lutado por uma transferência gratuita e ainda não aumentou tanto desde então. 20 milhões O que levaria os Nerazzurri a dizer sim a uma venda imediata, mesmo que a impressão seja que todas as partes dirão sim mesmo em 15 milhões.

A bola, enquanto Galtier e Inzaghi esperam, está nos pés dos dirigentes. Os parisienses que procuram a oferta certa, os nerazzurri que procuram uma alternativa para investir pelo menos parte dos lucros: um defensor de baixo custo ou um investimento com uma fórmula favorável, porque O Inter não tem capacidade e sobretudo vontade de gastar. Assim é o recurso.

Quais usinas de energia estão na mira? Vários nomes têm aparecido nos dias de hoje: Thiago Dajali noite , Tryfuh Chlobe chelsea, Victor Lindelof Manchester United, Thilo Kehrer West Ham. Finalmente Merih Demiral De Atlanta, a que atualmente está em primeiro lugar. Todos são atraentes, todos são difíceis pelo mesmo motivo: custam, uns mais, outros menos. E a situação é complicada. Mas estão em curso conversações com a Atalanta para tentar chegar a um acordo de empréstimo com direito de compra no valor de 20 milhões.

Deve ser incluído em tudo isso Interesse do PSG em Ziyech: O francês o quer por empréstimo, o Chelsea só pensa na transferência final. O impasse das últimas horas também pode estar ligado a este acordo, já que os parisienses ainda não decidiram se destinam os recursos econômicos destinados ao mês de janeiro ao zagueiro ou a um atacante.

O tempo está acabando e se acabar, Skriniar encerrará a carreira no Inter Sem o distintivo de capitão. Uma decisão inevitável, mas que deve ser enfatizada, nos últimos meses nos Nerazzurri os líderes serão – em ordem – Handanovic, D’Ambrosio, Brozovic e Lautaro Martínez.