Últimas negociações e notícias do mercado em primeira mão

A corrida final da sessão do mercado de transferências de inverno. Hoje (terça-feira, 31 de janeiro) é o último dia útil para os clubes que procuram reforços ou pretendem vender alguns jogadores redundantes. Há tempo até 20 para fechar transferências. Hoje ao vivo…

8:10

Sabiri, uma nova oferta da Fiorentina

E o clube roxo elevou o lance pelo jogador para 2,5 milhões. O meio-campista permanecerá na Sampdoria. Sirovolini fica em Florença: terceiro goleiro atrás de Terracciano e Sirigu (leia tudo).

7:45

Lazio, Pellegrini se Fares for embora

Último dia no mercado Lazio. Se o clube biancoceleste conseguir colocar um cavaleiro, apostará tudo em Luca Pellegrini. Reunião de ontem com o treinador (que treina os dois jogadores). O status está sendo atualizado. (leia tudo).

7:10

Roma, empréstimo oficial da Fina

“A Roma anuncia que chegou a um acordo com o Bournemouth para uma transferência temporária, com opção de transferência definitiva para Matthias Fina.”, escreve o clube Giallorossi em nota. à Friedkin Corporation imediatamente 750 mil eurosmais quaisquer 15 milhões pelo direito de resgate

07:07

Roma, linha muito dura sobre Zaniolo

O clube Giallorossi decidiu ser muito duro com Nicolò Zaniolo, considerando todas as influências e propósitos fora do projeto artístico. Ação disciplinar também está sendo considerada (leia tudo).