Ahmada, rejeitado pela Juventus e agora na Premier League com o Crystal Palace

História – Vinte anos, francês, um metro e 83. Era Patrick vieira, gerente do clube londrino, para pressionar para que o negócio seja finalizado. Investiu doze milhões na marca de Ahmed. A Juventus o descobriu em 2018 na academiaEstress. Pressão, visão de jogo, força nos desarmes. Ele sonhava com um futuro Turim. Em vez disso, depois de passar no exame da Bundesliga, recebeu uma ligação de Vieira. Hoje ele vai treinar pela primeira vez em Beckenhamno Centro Desportivo.as águiasEle assinou contrato até 2026 e pode estrear no sábadoOld Trafford em desafio com Manchester United. Nasceu em Marselha Em 29 de março de 2002, ele começou na escola de futebol Istres. Os pais são originários das ilhas Comores. Ele tem boas lembranças de sua passagem pela Juventus, onde também trabalhou com Lamberto PráticaFrancisco BaldiniFábio Pecia e Francisco pedestre. Agora vira a página: Vieira E. espera por ele Parque Selhurst.