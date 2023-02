Inter Atalanta 1-0, Relatório de Cartões: Darmian Melhor em Campo, Zapata decepcionante

Inter 1-0 Atlanta

(57′ Darmian)

Onana 6 – Um arrepio nas costas quando ele tropeça e oferece um pênalti a Maehle em movimento, gestão normal pelo resto da noite, incluindo uma bela saída alta na final que coloca todos para dormir sem medo de prorrogação.

Darmiano 7.5 – Ele tem um papel sensível a desempenhar e pode ter sido por um tempo. Entre os mais contundentes do primeiro tempo, no segundo tempo abriu o jogo com uma investida que você não esperava. Com uma frase da memória de Renziana: Milan, calma. E agora quem tira mais.

de frig 6,5 – Zapata é sua parente distante, mas Hojlund também não a vê como pequena e distante, apesar da grande diferença de gerações.

imaturo 6,5 – De braço dado transmite cada vez menos confiança do que na função que mais lhe convém, mas no geral não luta e ainda assim consegue tornar-se líder da defesa.

Dumfries 6 – Já foi testado, sinal de que ainda não está 100 por cento. Alguma boa resistência, pouco esforço, sem flare lanes, mas um bom senso de confiabilidade. (A partir de 77′ D’Ambrosio 6 – Muitos acertos, poucos sustos).

maca 6.5 – A gasolina está ali, e é o salto habitual para se vestir para uma noite casual também. Crescendo como todo Inter no início do segundo tempo.

Calhanoglu 7 – O pólo é um raio do nada para aqueles que podem desistir. Uma tendência complexa em uma noite em que a pressão e o frio quebram a respiração e o ritmo, e daí nasceu o movimento de 1 a 0. (Fora de 71 Aslani 6 – A oportunidade foi adiada desde o início. Que pena, mas ele vai superar isso.)

Mkhitaryan 6 – Conforto não é a palavra certa para um armênio, garante Inzaghi, mas a impressão é que ele vai precisar. Organizado à noite e casual também.

Goossens 6.5 – Dentes envenenados e muita vontade de se exibir. Seja com a ex-esposa ou com o treinador atual, é problema dele. Resta chegar perto de marcar em duas ocasiões e mostra avanços confortáveis. (A partir dos 71′ DiMarco 6 – Bela cruz para ele, cabelo muito alto).

Lucas 6 – Vemos Godot novamente, o brilhantismo é outro e por isso podemos dizer que ele ainda não chegou. No entanto, há alguma esperança: grande roma Antigamente, com uma bola perfeita para ir e acertar no gol, ele teria escolhido outra opção que não um chute fácil. Mas também temos que ser complacentes com alguns sinais de recuperação, incluindo um trabalho bom e sujo. (De 71 Dzeko 6 – San Siro está sob seus pés, a corrida deve ser interrompida e ele sabe como fazê-lo).

Lautaro 6.5 – Olhando para o mais novo, a braçadeira terá que se acostumar. Muita pressão, ele colocou a mão no gol de Darmian. Para cima e para baixo quando se trata de vitimização direta, no entanto touro Não trapaceie. (A partir de 85′ Correa sv).

Simon Inzaghi 6.5 – Deixe as batatas quentes nas arquibancadas e limite o giro ao mínimo: um sinal de quanto ele se preocupa com a xícara. Mas vencer também é importante para preparar o dérbi da melhor forma possível a nível psicológico. Boas respostas das muitas figuras-chave que alinharam o campo esta noite.

Moso 6 – Não esteve muito ocupado na primeira parte, pois também tem de agradecer ao poste por um remate de primeira de Calhanoglu. No segundo tempo, Darmian abriu o placar e não tinha do que se culpar.

Toloi 6 – Já foi várias vezes convocado pelo Inter, muito presente na área do Atalanta, e está sempre pronto.

Djimsiti 6.5 – Excelente no centro da área, pega várias bolas importantes dos atacantes do Inter e chuta ao lado sem se importar muito com a estética.

Scalvini 6 – Além de cumprir seu dever defensivamente, ele também ocasionalmente avança. a partir de 72′ Sub 6 – Ele traz frescor para a finalização, porém, e está mais pensando em conter Dimarco do que em empurrar.

Hatpur 5.5 – Ele tem que enfrentar o Gosens, que empurra muito para o lado, contrai mais que forte e empurra um pouco para a direita. a partir de 67′ Ederson 5.5 – Entrou para trazer mais vitalidade ao meio-campo do Bérgamo, mas falhou neste golo.

de Ron 6 – A barragem usual deve estar no meio do campo, mas muitas vezes é uma misericórdia para os meio-campistas adversários que pressionam alto e depois sacam para as laterais ou atacantes. melhor na cura.

CopMiners 6 – Corrida bastante normal, sem erros particulares, mas nem mesmo grandes voltas. Tente em geral o suficiente.

Mahle 5.5 – Dumfries obrigou-o à defesa e armou o duelo com o holandês, com sucesso misto. No entanto, ele não se esquiva de se sugerir em algumas ocasiões. Em uma delas, uma confortável oportunidade de gol falhou no segundo tempo.

Basalik 5.5 – Circular nas entrelinhas, mas não com as suas proverbiais entradas na área ou na fase de finalização. a partir de 55′ Luckman 5.5 – O homem extra da Deusa neste período foi colocado em campo para um avanço, mas foi bem travado pela defesa do Inter.

Buga 5.5 – Ele luta para pegar fogo pelo lado esquerdo do ataque, bem contido pelo certeiro Darmian toda vez que tenta entrar na área. Ele só tem uma chance, durante o segundo tempo. a partir de 67′ Morel 5.5 – Ele luta para ser visto nos últimos metros, nunca causando problemas para Onana.

Zapata 5 – Seguido como uma sombra e servido por poucos companheiros, de Vrij teve uma noite decididamente difícil. Ele teve uma chance no primeiro tempo, mas perdeu muito. a partir de 55′ Hooglund 6 – Melhores alternativas, em termos de posição e chance durante o segundo tempo.

Gian Piero Gasperini 5.5 – Uma atitude de muita espera na primeira parte, que em alguma circunstância foi perdoada por um poste na conclusão de Calhanoglu. As coisas não melhoraram no segundo tempo, porém, com mudanças sendo feitas. Vale totalmente a pena eliminar.