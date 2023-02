Suas palavras depois que o pesadelo termina

Roma – Michelle PadovanoEx-jogador de futebol Juventus Baseado em Nacional, ele foi preso em 2006 por pertencer a uma organização de tráfico de drogas: depois de todo esse tempo, o jogador foi absolvido de todas as acusações. A sentença foi proferida pelo Tribunal de Apelação de Turim no final do segundo processo de apelação interposto após a decisão de cassação que anulou a pena de 6 anos e 8 meses de prisão. O ex-jogador de futebol foi acusado de financiar uma operação de tráfico de drogas da Espanha para a Itália dirigida por seu amigo de infância Luca MosolEste último foi condenado a 6 anos e 8 meses de prisão. A história gira em torno de um empréstimo de 35.000 euros em dinheiro que o jogador fez ao amigo mas esse dinheiro era necessário para o cavalo e certamente não para as drogas. Michelle Padovano cumpriu 3 meses de prisão e 8 em prisão domiciliar aguardando julgamento; E hoje ele pode se alegrar com o fim de um terrível pesadelo. Em detalhes as palavras de Michele Padovano citadas pela Fanpage: “Há dezesseis anos acendi uma luz em minha vida. Hoje a escuridão se foi, quase fiquei cego, meu coração voltou a bater forte e comecei a chorar. Agradeço à justiça, aos advogados Giacomo Franchini e Michele Galasso, minha esposa e filho e todos que sempre acreditaram em mim.”