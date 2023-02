Palavras de Mourinho e Bento e as reações dos torcedores na partida entre Roma e Cremonese

Roma – Naquele dia Nicolo Zaniolo Ele voltou à conversa com uma carta aberta estendendo a mão para Roma, e o time de Mourinho perdeu por 2 a 1 para o Cremonese nas quartas de final da Copa da Itália em uma partida. O atacante de 23 anos, que permaneceu nos “giallorossi” após o fechamento do mercado de janeiro, foi o “convidado de pedra” na partida desta noite no Stadio Olimpico. Especialmente à espera de um discurso Thiago Pinto no pré-jogo, e José Mourinho após a partida, sobre a situação do jovem talento romeno, que corre o risco de ficar à margem dos Giallorossi até junho.

23h53

Mourinho na conferência de imprensa

Não há dúvida de que Zaniolo vem a Mourinho para a habitual conferência de imprensa pós-jogo. Já está claro entre os jornalistas que o Special One não responderá, conforme anunciado há poucos minutos na televisão pelo próprio técnico da Roma.

23h36

Mourinho sobre Zaniolo

José Mourinho está sendo pressionado em quase todos os microfones do Canale 5 hoje Carta aberta de Zaniolo Que estendeu seu mandato a Roma: “Eu não quero comentar. A propriedade foi muito clara e não farei nenhum tipo de comentário.”

22:57

Exclusão da Roma, apitos no Estádio Olímpico

O Cremonese venceu a Roma por 2 a 1, eliminando-a da Copa da Itália. Chuva de vaias no Olímpico no final da partida.

22h42

Roma perde por 2 a 0, mas torcedores torcem por isso

Apesar de estar perdendo por dois gols faltando 10 minutos para o final, os torcedores da Roma continuam a apoiar o time, esperando por um retorno milagroso.

22h06

O segundo tempo começa

O início do segundo tempo na partida entre Roma e Cremonese. Os visitantes lideram por 1 a 0 graças a uma cobrança de pênalti que Desires acertou aos 28 minutos.

21:48

O primeiro tempo termina

O Cremonese vencia por 1 a 0 no final do primeiro tempo da partida do Olympico contra a Roma. Os adeptos dos Giallorossi estavam concentrados em apoiar a equipa de Mourinho, mas também houve algumas vaias quando as equipas regressaram aos balneários. Mourinho deixou o banco poucos minutos antes do final do primeiro tempo da partida.

21:25

Outra bandeira no sul para dar responsabilidade a Roma

Na Curva Sud, no início do encontro, surgiu mais um estandarte, dividido em três partes, desta vez claramente dedicado aos filhos de Mourinho que esta noite jogam na Taça de Itália frente ao Cremonese: “Lute pela camisa, vença pela glória, unidos alcançaremos a vitória‘, é a carta no topo, em direção à Tribuna Tevere, do sul, no setor ocupado pelo grupo Romanismo.

21:05

A faixa é contra Zaniolo na Curva Sud

Na Curva Sud, na sacada dos fedayeen, um estandarte duplo trespassa Nicolo Zaniolo: “Para nós, vestir aquela camisa significa homenageá-lo e, para nós, beijar aquela camisa significa não traí-lo”. Pode ser lido no primeiro banner e logo abaixo santa romaA referência histórica dos Ultras ao talento dos Giallorossi é clara, já que a mensagem foi exibida por alguns minutos no início da partida. Leia tudo

21:00

A corrida entre Roma e Cremonese começou

A partida das quartas de final da Copa da Itália entre Roma e Cremonese já começou: no momento não há aplausos ou protestos contra Zaniolo, que claramente não está no Olímpico.

20:30

Palavras de Thiago Bento sobre Zaniolo

Questionado sobre a carta aberta de Zaniolo, o general manager da Roma, Thiago Pinto, disse sua fala pelos microfones do Italia 1: “Nos últimos 10 dias, também falei sobre Niccolo duas ou três vezes, mas hoje não é o momento. Oportunamente, o clube e eu falaremos sobre esse assunto. A relação de Zaniolo com seus colegas? Entendo a curiosidade, é impossível não falar sobre isso, mas o clube precisa de dois dias para se inteirar de toda a situação, não posso falar mais agora. Quando seria o momento certo? Vamos ver na próxima semana. Esperava mais do mercado? Eu sou sempre honesto, vou falar sobre isso na próxima semana. Realmente melhoramos muito a equipe nas últimas janelas, esta O mercado tem sido difícil para todas as equipes E com todos os riscos que tivemos. Com exceção da sem problemas Premier League inglesa, todas as equipes da Itália tiveram problemas neste mercado. Fizemos o possível com os riscos que tínhamos, mas não estou tão contente com este mercado de transferências como estava no verão“. Leia tudo